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Volkan Demirel Babasını Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlarken Görüntülendi

Volkan Demirel Babasını Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlarken Görüntülendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 18:29

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Geçtiğimiz gün Volkan Demirel’in 71 yaşındaki babası Ali Hacı Demirel göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra maalesef hayatını kaybetmişti. Havayoluyla İstanbul’a getirilen Ali Hacı Demirel’in cenazesi bugün Acarkent Acarlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Görele Mezarlığı’nda defnedildi.

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Camide görüntülenen Volkan Demirel babasına gözyaşlarıyla veda etti.

Camide görüntülenen Volkan Demirel babasına gözyaşlarıyla veda etti.

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