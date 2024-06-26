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1 Saatlik Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi Kabul Etti

1 Saatlik Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi Kabul Etti

Devlet Bahçeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 17:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti. İki liderin görüşmesi 1 saat sürdü. Devlet Bahçeli, dün partinin grup toplantısı sırasında fenalaştığı için konuşmasını oturarak yapmak zorunda kalmıştı.

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76 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partinin Meclis’teki grup toplantısında fenalaştığı için konuşmasını oturarak yapmış ve kısa tutmuştu.

76 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partinin Meclis’teki grup toplantısında fenalaştığı için konuşmasını oturarak yapmış ve kısa tutmuştu.

Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu merak edilirken, MHP lideri bugün yine kameraların karşısına çıktı.

Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu merak edilirken, MHP lideri bugün yine kameraların karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti ve iki lider 1 saatlik görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti ve iki lider 1 saatlik görüşme gerçekleşti.

Bahçeli’nin, görüşmeye gelirken yürümekte zorlandığı dikkatlerden kaçmadı 👇

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