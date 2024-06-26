1 Saatlik Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti. İki liderin görüşmesi 1 saat sürdü. Devlet Bahçeli, dün partinin grup toplantısı sırasında fenalaştığı için konuşmasını oturarak yapmak zorunda kalmıştı.