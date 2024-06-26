1 Saatlik Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi Kabul Etti
1 Saatlik Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti. İki liderin görüşmesi 1 saat sürdü. Devlet Bahçeli, dün partinin grup toplantısı sırasında fenalaştığı için konuşmasını oturarak yapmak zorunda kalmıştı.
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76 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partinin Meclis’teki grup toplantısında fenalaştığı için konuşmasını oturarak yapmış ve kısa tutmuştu.
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Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu merak edilirken, MHP lideri bugün yine kameraların karşısına çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti ve iki lider 1 saatlik görüşme gerçekleşti.
Bahçeli’nin, görüşmeye gelirken yürümekte zorlandığı dikkatlerden kaçmadı 👇
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