Devlet Bahçeli Instagram’dan Mesajı Verdi: Yüzük, Dosya ve “Allah Bana Yeter!”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, “mesaj verdi” iddialarını da beraberinde getirdi. Bahçeli’nin paylaştığı fotoğraftaki taktığı yüzükte “Allah bana yeter” yazarken, elinde de dosya tuttuğu görüldü.