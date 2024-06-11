Devlet Bahçeli Instagram’dan Mesajı Verdi: Yüzük, Dosya ve “Allah Bana Yeter!”
Devlet Bahçeli Instagram’dan Mesajı Verdi: Yüzük, Dosya ve “Allah Bana Yeter!”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, “mesaj verdi” iddialarını da beraberinde getirdi. Bahçeli’nin paylaştığı fotoğraftaki taktığı yüzükte “Allah bana yeter” yazarken, elinde de dosya tuttuğu görüldü.
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MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, gerek paylaştığı videolarda kullandığı müziklerde gerekse fotoğraflarında sık sık mesaj veriyor.
Bahçeli’nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, taktığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj verdiği iddia ediliyor.
Fotoğraf bir dosya tutan Devlet Bahçeli’nin taktığı yüzükte ise “Allah bana yeter” yazısı yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen eski Ülkü Olcakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ve CHP lideri Özgür Özel ile kısa zamanda görüşme yapması bekleniyor.
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