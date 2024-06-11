Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Devlet Bahçeli Instagram’dan Mesajı Verdi: Yüzük, Dosya ve “Allah Bana Yeter!”

Devlet Bahçeli Instagram’dan Mesajı Verdi: Yüzük, Dosya ve “Allah Bana Yeter!”

Devlet Bahçeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 15:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, “mesaj verdi” iddialarını da beraberinde getirdi. Bahçeli’nin paylaştığı fotoğraftaki taktığı yüzükte “Allah bana yeter” yazarken, elinde de dosya tuttuğu görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, gerek paylaştığı videolarda kullandığı müziklerde gerekse fotoğraflarında sık sık mesaj veriyor.

MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, gerek paylaştığı videolarda kullandığı müziklerde gerekse fotoğraflarında sık sık mesaj veriyor.

Bahçeli’nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, taktığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj verdiği iddia ediliyor.

Bahçeli’nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, taktığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj verdiği iddia ediliyor.

Fotoğraf bir dosya tutan Devlet Bahçeli’nin taktığı yüzükte ise “Allah bana yeter” yazısı yer alıyor.

Fotoğraf bir dosya tutan Devlet Bahçeli’nin taktığı yüzükte ise “Allah bana yeter” yazısı yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen eski Ülkü Olcakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ve CHP lideri Özgür Özel ile kısa zamanda görüşme yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen eski Ülkü Olcakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ve CHP lideri Özgür Özel ile kısa zamanda görüşme yapması bekleniyor.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
38
16
8
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın