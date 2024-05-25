MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Sokak Hayvanı Soruları: 'Ne Kadar Uyutulacak?'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Sokak Hayvanı Soruları: 'Ne Kadar Uyutulacak?'
Sokak hayvanlarına ilişkin tepki çeken olası itlaf düzenlemesi kamuoyunu ikiye böldü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tartışamalara dikkat çeken sorularıyla dahil oldu. Bahçeli 'Önerilen şekli tam bilmiyorum. Uyutulunca nasıl uyutulacak? Ne kadar uyutulacak? Kim uyutacak? Sınırı ne kadar? Bunları bilen yok' dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Ülkücü Ocakları İl Başkanlarına Yönelik Eğitim Programı'nda öğle yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi.
Sokak hayvanları hakkında çıkan tartışmalara ilişkin konuşan Bahçeli, "Sokak hayvanları ile alakalı çok önemli tartışmalar başladı. Farklı farklı düşünenler de var; ama buna bir çözüm üretebilmek için bir ağız birliği de var. Zannediyorum Meclis'te veya hükümet nezdinde konu ele alınacak. Belediyeler üzerinde de tasarruflar sağlanacak. Buna da bir son verilecek herhalde" diye konuştu.
Sorunun tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çeken Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: ''Önerilen şekli tam bilmiyorum. Uyutulunca nasıl uyutulacak? Ne kadar uyutulacak? Kim uyutacak? Sınırı ne kadar? Bunları bilen yok. Türkiye ikiye bölünmüş vaziyette, ağırlık kazanan şey ise köpeklerin uyutulması mevzusu. Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz, öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar, herkes de görür. Tartışma çok farklı konulara gidiyor. İnsanları sevmekten uzak kalanların hayvanları sevmeye yönelmeleri acaba insanları sevmekteki güçlükten mi kaynaklanıyor? Onu da bilmek lazım.''
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MHP ve AKP'nin aldığı oy oranını normalleştirenlere gelsin bu içerik.
Memleketten birhaber yaşayanların ortak özelliği.
Meczup bu yaa.. öğlen uykusu diyor