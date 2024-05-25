MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Sokak Hayvanı Soruları: 'Ne Kadar Uyutulacak?'

Sokak hayvanlarına ilişkin tepki çeken olası itlaf düzenlemesi kamuoyunu ikiye böldü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tartışamalara dikkat çeken sorularıyla dahil oldu. Bahçeli 'Önerilen şekli tam bilmiyorum. Uyutulunca nasıl uyutulacak? Ne kadar uyutulacak? Kim uyutacak? Sınırı ne kadar? Bunları bilen yok' dedi.