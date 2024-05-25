DSÖ'den Korkutan Açıklama: Su Kaynaklı Bir Salgın Olabilir
DSÖ'den Korkutan Açıklama: Su Kaynaklı Bir Salgın Olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın yüksek salgın riskine karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulunan DSÖ, Covid-19'un son pandemi olmayacağını kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın yüksek grip salgını riskine karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Birleşmiş Milletler kuruluşunun pandemiye hazırlıktan sorumlu direktör vekili Dr. Maria Van Kerkhove, kıtanın grip tehdidiyle karşı karşıya kalacağının "kesin" olduğunun altını çizdi. Covid-19'un son pandemi olmayacağını kaydeden Van Kerkhove, ''Gelecekte bilinmeyen bir tehdit, daha önce görülmemiş bir şekilde saldırabilir'' dedi. Health in Europe'a konuşan Van Kerkhove, sözlerine şöyle devam etti:
"Benim için grip kesin bir şey çünkü dolaşımda çok fazla var. Pek çok farklı türe bulaşmış durumda. Kuş gribimiz var ve reassortance (bir virüsün türler arasında sıçramasına izin veren genetik değişiklikler) için fırsatlar var, grip virüsü pandemisi için fırsatlar yüksek.Bu yüzden buna hazırlıklı olmak için bütün bir sistemimiz var. Sorun şu ki, başka bir koronavirüs pandemisi görecek miyiz? SARS-CoV-2'nin bir pandemiye neden olduğu düşünüldüğünde, elbette bu bir fırsat. Asıl soru şu: Bir Arbovirüs pandemisi görecek miyiz?"
Artropod kaynaklı virüsler olarak da bilinen arbovirüslerin sivrisinek ve kene gibi enfekte böceklerin ısırmasıyla insanlara yayılan enfeksiyonlar olduğuna dikkat çeken doktor Van Kerkhove, "Şimdi, bunu dinleyen insanları korkutmak için söylemiyorum ama bizim için bu hazırlıklı olmamız gereken bir şey. Bana göre pandemiler, ne yazık ki, yaşamımız boyunca karşılaşacağımız şeylerin bir parçası. Bunun hayatımız boyunca karşılaşacağımız son salgın olacağına inanmıyorum" dedi.
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan haberde, ABD'de Mart sonundan bu yana ikinci kuş gribi vakası görüldüğü duyurulmuştu. H5N1 olarak bilinen virüs, Michigan'da bir madıra çalışanında tespit edildi. Geçen ay da Teksas'ta bir mandıra çalışanının enfekte olduğu açıklandı. Avustralya da bu hafta kuş gribinin ilk kez bir insanda görüldüğünü açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, Mart'tan bu yana yaklaşık 40 kişinin kuş gribi şüphesiyle test edildiğini duyurdu. Test edilen bütün kişilerin mandıra hayvanlarıyla teması olduğu tespit edildi. CDC'ye göre kuş gribinin insandan insana bulaştığına dair kanıt yok. "H5N1"in genel halk sağlığına riskinin düşük olduğuna dikkat çekildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın