'Hızlı Hamburger Yeme' Yarışı Can Aldı: 8 Yaşındaki Eftelya, Boğuldu
'Hızlı Hamburger Yeme' Yarışı Can Aldı: 8 Yaşındaki Eftelya, Boğuldu
İlkokulun kantininde, arkadaşlarıyla 'hızlı hamburger yeme' yarışın sonu kötü bitti. 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan Eftelya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Düzce Çay Mahallesi’nde bulunan Işık İlkokulu’nda öğle saatlerinde öğrenci Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı.
Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi. Bu sırada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.
Olay yerinden görüntüler:
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