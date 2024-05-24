1 Ay Boyunca McDonald's Ürünleri Tüketmişti: Belgeselci Morgan Spurlock Yaşamını Yitirdi
1 Ay Boyunca McDonald's Ürünleri Tüketmişti: Belgeselci Morgan Spurlock Yaşamını Yitirdi
Fast-food yiyeceklerin zararları hakkında birçok belgesel çeken Morgan Spurlock, 53 yaşında hayatını kaybetti. 2004'te çektiği 'Super Size Me' adlı belgeselde 1 ay boyunca sadece McDonald's ürünleri tüketmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ailesi, Spurlock'un ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, belgeselci Spurlock'un dün New York'ta "kansere bağlı komplikasyonlar" sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Kardeşi Craig Spurlock, yaptığı açıklamada, “Morgan sanatı, fikirleri ve cömertliğiyle insanlara çok şey sundu. Dünya bir yaratıcı dehayı ve özel bir insanı kaybetti. Onunla çalışmış olmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.
Morgan Spurlock, fast-food yiyeceklerin zararlarını anlatmak için 2004'te çektiği "Super Size Me" adlı belgeselde 1 ay boyunca sadece McDonald's ürünleri tüketmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın