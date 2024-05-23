ABD'ye Kaçmışlardı: Yazar Eylem Tok ve Oğlu İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı
ABD'ye Kaçmışlardı: Yazar Eylem Tok ve Oğlu İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda yeni gelişme yaşandı. Ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıkmıştı.
Yazar anne Eylem Tok ile oğlu Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde görülmüştü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Bu talep kabul edilerek yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
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