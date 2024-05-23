ABD'ye Kaçmışlardı: Yazar Eylem Tok ve Oğlu İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda yeni gelişme yaşandı. Ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.