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Hayvana İşkence: Ayakları Kesilmiş Halde Bulunan Kedi Öldü

Hayvana İşkence: Ayakları Kesilmiş Halde Bulunan Kedi Öldü

Kayseri Kedi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.05.2024 - 17:27

Kayseri'nin Develi ilçesinde kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir kediye işkence yapıldı. 3 ayağı kesilmiş halde bulunan sokak kedisi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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Develi ilçesinde bir kişi, 2 gün önce 3 ayağı kesilmiş halde bulduğu sokak kedisinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Develi ilçesinde bir kişi, 2 gün önce 3 ayağı kesilmiş halde bulduğu sokak kedisinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kedinin tedavisi için durumu Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) bildirdi. Alınan kedi, kent merkezindeki İstanbul Veteriner Kliniği'nde tedaviye alındı. Ancak kedi, 2 gün sonra öldü.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kedinin tedavisi için durumu Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) bildirdi. Alınan kedi, kent merkezindeki İstanbul Veteriner Kliniği'nde tedaviye alındı. Ancak kedi, 2 gün sonra öldü.

Yapılan ilk incelemede kedinin ayaklarının bazı kişi ve kişilerce kesilmiş olabileceği ya da tarım aletine sıkıştığı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yapılan ilk incelemede kedinin ayaklarının bazı kişi ve kişilerce kesilmiş olabileceği ya da tarım aletine sıkıştığı ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İşte o görüntüler:

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