Hürriyet Gazetesi'nin Binalarının Yeni Sahibi Belli Oldu
Hürriyet Gazetesi'nin Binalarının Yeni Sahibi Belli Oldu
Hürriyet Gazetesi'nin binalarının yeni sahibi belli oldu. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazetenin de sahibi olan Demirören Holding, yayın grubuna ait bazı binaları Ziraat Bankası'na devretti.
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İddiaya göre, Demirören Holding, devlet bankasından alıp 6 yıldır geri ödemediği kredilerin bu yılki taksitlerinin karşılığı olarak bazı binaları devretti.
2018'de Doğan Holding'e ait çok sayıda gazete ve televizyon kanalını satın alan Demirören Holding, bu satın alma için ödediği bedelin tamamına yakınını Ziraat Bankası'ndan temin ettiği kredi ile karşılamıştı.
Aradan geçen 6 yılda Ziraat Bankası'na hiçbir ödeme yapmadığı belirtilen Demirören Holding geçen yıl "taksitlerin anlaşılan şekilde ödendiği"ni iddia etmişti. Yıllık 70 milyon dolar olan taksit ödemeleri için İstiklal Caddesi'ndeki Demirören AVM'yi Denizbank'a satan şirketler grubu, Esenyurt'taki 61.5 dönümlük matbaa tesisi arsasını da 816.6 milyon liraya insansız hava aracı üreticisi Baykar'a sattığını açıklamıştı.
Demirören Holding son olarak Ziraat Bankası'na olan kredi borcunun 70 milyon dolarlık bu yılki ödemesinin bir kısmını karşılamak için Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık bünyesinde bulunan gayrimenkullerin bir kısmını 1 milyar 287 milyon 922 bin TL karşılığında bankaya sattı. Şirketten yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz portföyünde yer alan; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mah., 11408 Ada ve 1 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mah., 1447 Ada ve 10 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mah., 12558 Ada ve 4 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mah., 1149 Ada ve 12 Parsel’de kayıtlı gayrimenkulün, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi’ne toplam 1.287.922.000,00 TL (Bir milyar iki yüz seksen yedi milyon dokuz yüz yirmi iki binTürkLirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 22.05.2024 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır."
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