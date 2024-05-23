Hürriyet Gazetesi'nin Binalarının Yeni Sahibi Belli Oldu

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 2018 yılında Doğan Holding'den 916 milyon dolara satın alınan Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazete için Ziraat Bankası'ndan 895 milyon dolarlık kredi çeken Demirören Holding, bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksitler için yayın grubuna ait çok sayıda gayrimenkul ve taşınmazı Ziraat Bankası'na devretti.