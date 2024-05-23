Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Teoman 1000. Hafta İçin Söyledi: 'Benim Annem Cumartesi'

Teoman 1000. Hafta İçin Söyledi: 'Benim Annem Cumartesi'

şarkı sözleri Teoman
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.05.2024 - 07:00

Ünlü şarkıcı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan 'Benim Annem Cumartesi' eserini Cumartesi Anneleri için yeniden seslendirdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

27 Mayıs 1995 Cumartesi gününden beri Galatasaray Meydanı'nda 'kaybedilen' yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nin direnişi 1000. haftasına giriyor.

27 Mayıs 1995 Cumartesi gününden beri Galatasaray Meydanı'nda 'kaybedilen' yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nin direnişi 1000. haftasına giriyor.

1000 haftadır yasaklara ve gözaltılara karşı kayıp yakınları için mücadele eden Cumartesi Anneleri'ne ünlü şarkıcı Teoman da destek verdi.

1000 haftadır yasaklara ve gözaltılara karşı kayıp yakınları için mücadele eden Cumartesi Anneleri'ne ünlü şarkıcı Teoman da destek verdi.

Teoman 1000. dolayısıyla, Bandista grubunun Cumartesi Anneleri için yazdığı "Benim Annem Cumartesi" şarkısını yeniden seslendirdi.

Teoman 1000. dolayısıyla, Bandista grubunun Cumartesi Anneleri için yazdığı "Benim Annem Cumartesi" şarkısını yeniden seslendirdi.

Cumartesi Anneleri, Teoman'ın yorumunu sosyal medya hesaplarından "Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan 'Benim Annem Cumartesi' eserini Cumartesi Anneleri için yorumladı. #CumartesiAnneleri1000Hafta" notuyla yayımladı.

Cumartesi Anneleri, Teoman'ın yorumunu sosyal medya hesaplarından "Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan 'Benim Annem Cumartesi' eserini Cumartesi Anneleri için yorumladı. #CumartesiAnneleri1000Hafta" notuyla yayımladı.

İşte o paylaşım:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
4
2
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın