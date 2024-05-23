Teoman 1000. Hafta İçin Söyledi: 'Benim Annem Cumartesi'
Teoman 1000. Hafta İçin Söyledi: 'Benim Annem Cumartesi'
Ünlü şarkıcı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan 'Benim Annem Cumartesi' eserini Cumartesi Anneleri için yeniden seslendirdi.
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27 Mayıs 1995 Cumartesi gününden beri Galatasaray Meydanı'nda 'kaybedilen' yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nin direnişi 1000. haftasına giriyor.
1000 haftadır yasaklara ve gözaltılara karşı kayıp yakınları için mücadele eden Cumartesi Anneleri'ne ünlü şarkıcı Teoman da destek verdi.
Teoman 1000. dolayısıyla, Bandista grubunun Cumartesi Anneleri için yazdığı "Benim Annem Cumartesi" şarkısını yeniden seslendirdi.
Cumartesi Anneleri, Teoman'ın yorumunu sosyal medya hesaplarından "Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan 'Benim Annem Cumartesi' eserini Cumartesi Anneleri için yorumladı. #CumartesiAnneleri1000Hafta" notuyla yayımladı.
İşte o paylaşım:
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