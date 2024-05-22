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Neler Oluyor? Meksika'da Silahla Vurulmuş 10 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Neler Oluyor? Meksika'da Silahla Vurulmuş 10 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Meksika
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 07:03

Meksika'nın Guerrero eyaletinde, silahla vurulduğu belirlenen 10 kişinin cansız bedeni bulundu.

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Mekika'nın Guerrero eyaleti Kamu Güvenliği Sekterliğinden yapılan açıklamada, Acapulco kentindeki Emliano Zapata Mahallesi'nde çok sayıda ceset bulunduğu bildirildi.

Mekika'nın Guerrero eyaleti Kamu Güvenliği Sekterliğinden yapılan açıklamada, Acapulco kentindeki Emliano Zapata Mahallesi'nde çok sayıda ceset bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, olayın organize suç örgütlerinin hesaplaşmasından kaynaklandığı belirtildi ve bu kişilerin silahla öldürüldükten sonra cadde kenarlarına atıldığı ifade edildi. Güvenlik güçleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Açıklamada, olayın organize suç örgütlerinin hesaplaşmasından kaynaklandığı belirtildi ve bu kişilerin silahla öldürüldükten sonra cadde kenarlarına atıldığı ifade edildi. Güvenlik güçleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Pasifik'e kıyısı olan Acapulco kenti, uyuşturucu kaçakçılığı açısından geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Güvenlik verilerine göre Guerrero'da, 2023'te şiddet olaylarından 1890 kişi hayatını kaybetti.

Pasifik'e kıyısı olan Acapulco kenti, uyuşturucu kaçakçılığı açısından geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Güvenlik verilerine göre Guerrero'da, 2023'te şiddet olaylarından 1890 kişi hayatını kaybetti.
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