Korkunç Olay! 20 Gün Önce Baba Olmuştu: Taksici 20 Kez Bıçaklanıp Gasbedildi

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. 35 yaşındaki taksi şoförü Yunus Emre Yüksel, aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasbedildi. Yüksel'in 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.