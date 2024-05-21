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Korkunç Olay! 20 Gün Önce Baba Olmuştu: Taksici 20 Kez Bıçaklanıp Gasbedildi

Korkunç Olay! 20 Gün Önce Baba Olmuştu: Taksici 20 Kez Bıçaklanıp Gasbedildi

Bursa Taksici Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 06:35

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. 35 yaşındaki taksi şoförü Yunus Emre Yüksel, aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasbedildi. Yüksel'in 20 gün önce baba olduğu öğrenildi. 

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Taksicilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Taksicilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel, Mudanya ilçesinde aracıyla Eskişehir’e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel, Mudanya ilçesinde aracıyla Eskişehir’e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı.

Eskişehir’e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi’nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki saldırgan, taksi şoförü Yüksel’i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı.

Eskişehir’e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi’nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki saldırgan, taksi şoförü Yüksel’i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler ise jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler ise jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

Olay yerinden görüntüler:

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