Canan Karatay, 7 Bin Yıllık Doğal İlacı Açıkladı: Her Evde Bulunuyor!
Canan Karatay, 7 Bin Yıllık Doğal İlacı Açıkladı: Her Evde Bulunuyor!
Yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, 7 bin yıllık doğal ilacı açıkladı. Karatay, her evde olan mucize ürünün virüsleri bakterileri anında söküp attığını, toksinleri temizlediğini söyledi.
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Hastalık, sağlık ve yaşama dair açıklamalarıyla adından söz ettiren Canan Karatay, Ferda Yıldırım'ın YouTube kanalında yayımlanan programa konuk oldu.
Birbirinden değerli önerilerde bulunan ünlü profesör, ev sirkesinin kullanım alanlarından bahsetti.Sirkenin vücuttaki toksinleri attığını ve virüs ve mikropları öldürdüğünü belirten Karatay, kendi ev temizliğinde de kullandığını açıkladı.
"7 bin yıllık doğal ilaç lütfen bunu kullanın. Sirke ama evde yapılan sirke olacak'' diyen Prof. Dr. Canan Karatay sözlerine devam etti:
''Market sirkesini ev temizliği için kullanılabilir. Ben onu kullanıyorum. Yerler düz sirkeyle siliniyor ama her gün değil. Evde halı olmadığı için misafirler gelip ayakkabılarıyla girdikleri zaman siliniyor. Onun dışında düz sirkeyle haftada bir temizlik yapılıyor, her gün değil. Halılar içeride var sirkeyle silinir pırıl pırıl olur. Çamaşır makinesine İngiliz karbonatı girer bizim evde. Bende bulaşık makinesi yok ama bulaşık makinesinde de sirke pırıl pırıl yapar. Bütün kullanılan deterjanlar ve dezenfektanların ana maddesi İngiliz karbonatıdır. Temizlik yapan odur ama kimyasal olarak koku ve aroma ekliyorlar."
"Ev sirkesi kendileri yaptığı zaman en sağlıklı içecektir. Bakın sirke ev sirkesinden bahsediyorum 7.000 yıllık doğal ilaçtır. Virüsleri öldürür, bakterileri öldürür, her türlü mikrobu öldürür, her türlü paraziti öldürür, toksinleri öldürür, kireci söker. Yeterli fazla miktarda uyguladığınızda kireç söker. Çaydanlıklar falan kireç tuttuğu zaman sirke kaynatırız. Ev sirkesi sabahları içilebilir. Aynı zamanda salataya da eklenebilir."
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"Canan hocoyı dinledim, şeker yüklöme testö yoptırmadım, o kadın süper" derken önümde üzerine çikolata dökülmüş 4 baklavayı gömen gebe arkadaşlarım var :)
bu kadın hep doğruları söylüyor ama aşıcı bilim manyakları anlamaz, anlayamaz.
Haklısın, sen tüm dediklerini dene kendinde ve sevdiklerinde, ama bütün sülalene dene, çoluk çocuk... Mesela aşı yaptıma bi kızamık hastasına sarıl filan... ... Devamını Gör
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