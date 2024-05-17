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Gözaltına Alınmıştı: 8 Yaşındaki Kızı İçin Müstehcen İfadeler Kullanan Kadın, Serbest Bırakıldı

Gözaltına Alınmıştı: 8 Yaşındaki Kızı İçin Müstehcen İfadeler Kullanan Kadın, Serbest Bırakıldı

Sosyal Medya Tiktok Canlı Yayın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.05.2024 - 19:24

Kayseri'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 8 yaşındaki kızına müstehcen sözler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 35 yaşındaki S.G. isimli kadın, emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde yaşayan S.G., sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde yaşayan S.G., sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G.’nin evine operasyon düzenledi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G.’nin evine operasyon düzenledi.

S.G., canlı yayın yaparken gözaltına alındı.

S.G., canlı yayın yaparken gözaltına alındı.

Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi.

Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi.

S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan S.G. bugün, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan S.G. bugün, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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