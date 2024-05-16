Detaylar Ortaya Çıktı: Bahar Candan Örgütün Kasası Çıktı

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin de arasında yer aldığı 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre, Bahar Candan'ın örgütün gizli kasası olduğu belirtilirken çetenin bu eylemlerden 41.5 milyon lira vurgun yaptıkları da öne sürüldü.