Yüklenici Firma Kaçtı: AK Partili Çorum Belediyesi'nin Güreş Merkezi İçin Harcadığı Para Dudak Uçuklattı
Yüklenici Firma Kaçtı: AK Partili Çorum Belediyesi'nin Güreş Merkezi İçin Harcadığı Para Dudak Uçuklattı
AK Partili Çorum Belediyesi ‘Güreş merkezi’ ile gündeme geldi. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Çorum’daki güreş merkezinin maliyeti 146 milyon lirayı geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çorum Belediyesi, 2022 yılının eylül ayında 51 milyon 650 bin TL’yi güreş merkezi yapımına yatırdı.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Güreş Eğitim Merkezi’ne ilişkin ‘yiğidin harman olduğu Çorum’a Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla 66 yatak kapasiteli ve tam donanımlı bir Güreş Eğitim Merkezi’nin ihalesini yaptıklarını, en kısa sürede merkezin Çorumlu güreşçilerin hizmetinde olacağını söyledi.
İnşaat 2023'ün başında başlandı ve toprak seviyesine kadar tamamlandı. Ancak yüklenici firma Ağustos 2023’te malzemelerini alarak inşaatı bıraktı. Belediye tamamlamak için yeni ihale düzenlemek zorunda kaldı. 15 Nisan 2024’teki ihale sonucunda 6 Mayıs 2024’te 95 milyon TL’lik sözleşme yapıldı. İlk maliyeti 51 milyon 650 bin TL olarak belirlenen güreş eğitim merkezine 2 yılda ödenen tutar yaklaşık üç katı olan 146 milyon 650 bin TL’ye yükseldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın