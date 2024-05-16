Yüklenici Firma Kaçtı: AK Partili Çorum Belediyesi'nin Güreş Merkezi İçin Harcadığı Para Dudak Uçuklattı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; 6 dönüm alana 480 günde inşa edilecek merkezde hizmet binası, ofis, 66 yatak kapasiteli 22 odası, spor salonu, 150 kişilik tribün, etüt ve dinlenme odaları, ıslak hacimler, sığınak ve yemekhane olacağı belirtildi. Merkez için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın 45 milyon TL hibe ettiği açıklandı.