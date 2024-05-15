Fatih Portakal'dan Çok Konuşulacak İddia: ''Görevden Alınırsa Hiç Şaşırmayın!

“Bir şeyler oluyor ülkede arkadaşlar ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama. Ayhan Bora Kaplan olayı yani bir mafya örgütü ama altından neler çıkıyor. Bürokrasi, siyaset vs. o kadar büyüdü ki… Kiminiz buna 2024’ün Susurluk’u diyebilir kiminiz 2024’ün 17-25 Aralık’ı diyebilir. Ulusal Güvenlik meselesi mi diye soruyoruz. Biz de o yüzden. Devlet Bahçeli de bugün işte o yüzden kim bu haşhaşiler diye sordu.''