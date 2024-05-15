Fatih Portakal'dan Çok Konuşulacak İddia: ''Görevden Alınırsa Hiç Şaşırmayın!
Fatih Portakal'dan Çok Konuşulacak İddia: ''Görevden Alınırsa Hiç Şaşırmayın!
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 polisin açığa alınması ve gizli tanık iddiası sonrası Ankara kulisi hiç olmadığı kadar hareketlendi. Konuya ilişkin edindiği bilgiyi paylaşan gazeteci Fatih Portakal, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında çarpıcı bir iddiaya imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortalık karıştı.Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı.
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında bazı emniyet görevlilerinin açığa alınması ve evlerinde arama yapılması sonrası Ankara kulislerinde gergin anlar yaşandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye üzerinde emniyet ve yargı üzerinden “hesap yapanların” 15 Temmuz gecesine bakması gerektiğini belirterek, “Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar” demişti. Bahçeli’nin bu çıkışı sonrası konuşan gazeteci Fatih Portakal da yaşanan süreçe ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.
Fatih Portakal “Ankara emniyet müdürünün de görevden alınabileceği konuşuluyor. Engin Dinç'in de görevden alınabileceği konuşuluyor. 3 gün sonra Ali Yerlikaya da görevden alınırsa hiç şaşmayın!” diyerek çokça konuşulacaka iddialarda bulundu. Emniyet’te yaşanan depremle ilgili Fatih Portakal canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
''Bu olay da çok enteresan yani! Serdar Sertçelik diye burada bir gizli tanık var. Şu anda yurt dışında. Ayağında elektronik kelepçeyle yurt dışına kaçan adam! Şimdi burada soru şu; Gerçekten AK Parti'ye bir darbe girişimi mi yoksa MHP'ye bir darbe girişimi mi! Ve o bunun önüne belge koyan işte bu görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı vesaire demişler ki; sen MHP için de bir şeyler bombala demişler, bir şeyler söyle demişler. Şimdi böyle enteresan bir durumdan bahsediyoruz.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
''Bu olay da çok enteresan yani! Serdar Sertçelik diye burada bir gizli tanık var. Şu anda yurt dışında. Ayağında elektronik kelepçeyle yurt dışına kaçan adam! Şimdi burada soru şu; Gerçekten AK Parti'ye bir darbe girişimi mi yoksa MHP'ye bir darbe girişimi mi! Ve o bunun önüne belge koyan işte bu görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı vesaire demişler ki; sen MHP için de bir şeyler bombala demişler, bir şeyler söyle demişler. Şimdi böyle enteresan bir durumdan bahsediyoruz.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın