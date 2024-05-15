Şaşırtan Karar: Okula Üçüncü Kez Ateş Açtı, Serbest Kaldı

Ankara Mamak'ta bulunan Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu'na gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş açıldı. Gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan G.G.’nin daha önce de 2 kez okula silahla ateş ettiği ve 'kamu malına zarar verme' suçundan adli para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.