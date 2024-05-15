Naci Görür, Deprem Uyarılarında Bulunan Japon Yoshinori Moriwaki’ye Ateş Püskürttü: “Adam İnşaatçı”
Naci Görür, Deprem Uyarılarında Bulunan Japon Yoshinori Moriwaki’ye Ateş Püskürttü: “Adam İnşaatçı”
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem uyarılarıyla gündeme gelen Japon yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki’ye isim vermeden ateş püskürttü.
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası birçok isim ekranlara ya da sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaparak gündeme geldi.
O isimlerin başında Japon yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki geldi. Tv ekranlarına çıkan ve okullarda seminerler veren Moriwaki, depreme ilişkin yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettirdi.
Moriwaki son açıklamasında Marmara Bölgesi’nin altını çizerek, deprem beklediğini iddia etti. Daha önce yaptığı açıklamalarda İstanbul’da da büyük bir deprem beklediğini söyleyen Moriwaki, Prof. Dr. Naci Görür tarafından dikkat çekti.
12Punto isimli YouTube kanalının yayınına katılan Prof. Dr. Görür, programda isim vermeden Moriwaki’yi yerden yere vurdu. “Şimdi bizim burada bir Japon var, arada sırada çıkıyor” diyen Görür, yüksek inşaat mühendisi Moriwaki için, “Bana göre onu depremle ilgili çıkartmamaları lazım. Depremi bilmiyor adam. Japon olduğu için depremi bilir zannediyorlar” dedi.
Moriwaki’nin yer bilimci olmadığını vurgulayan Görür, “Adam inşaatçı, inşaatla ilgili konuşsa konuşsun yani, ama depremle ilgili konuşuyor” dedi. Prof. Dr. Görür, programda Türkiye’nin hiçbir yerinin depremden uzak olmadığını söyledi.
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“Depremi konuşmayalım” demenin cehalet olduğunu söyleyen Görür, “99’dan beri söylüyorum. Siz depreme hazırlama gibi bir iradeniz yoksa, yapmazsanız. Şimdi de öyle bütün belediye başkanları çıkıyor, gelirsem 2 bin tane ev yapacağım diyor. Onun kafasında depreme hazırlama ev yapmakla oluyor. Halbuki bir deprem bölgesinde yapılabilecek en kötü şey yeni bina yapmaktır. Çünkü nüfusu artıyorsun” diye konuştu.
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