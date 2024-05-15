Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Operasyon! Dizi Oyuncusu da Gözaltına Alındı: Şebeke Lideri de Yakalandı

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, lüks villalar kiralayarak bilişim sistemleri üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan şebekeyi çökertti. Gözaltına alınan 11 kişi arasında, daha önce dizi ve filmlerde oynayan bir oyuncunun da olduğu öğrenildi.