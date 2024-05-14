Kazakistan'ın Eski Ekonomi Bakanı, Eşini Öldürmekten Hapis Cezası Aldı
Kazakistan'ın Eski Ekonomi Bakanı, Eşini Öldürmekten Hapis Cezası Aldı
Kazakistan'ın eski ekonomi bakanı Kuandyk Bishimbayev, eşini öldürmekten hapis cezası aldı. Aile içi şiddet, Kazakistan hükümet verilerinin her altı kadından birinin erkek partnerleri tarafından şiddete maruz kaldığını ortaya çıkarmıştı.
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Edinilen bilgiye göre, Mart ayında başlayan duruşma sırasında 44 yaşındaki Bishimbayev'in saldırı anları yayınlandı. Bishimbayev, masum olduğunu söylemiş ve 31 yaşındaki Saltanat Nukenova'nın kendi yaraları nedeniyle öldüğünü dile getirmişti.
Üç yıldan kısa bir süre sonra af ve şartlı tahliye sayesinde serbest kalmıştı. Petrol zengini 20 milyon nüfuslu Kazakistan'da elit kesimin çeşitli kurtulduğuna ilişkin çok sayıda olay yaşandı. Bu olaylar sonrası halkın hukuk sistemine karşı güvensizliği ortaya çıktı.
Aile içi şiddet, Kazakistan hükümet verilerinin her altı kadından birinin erkek partnerleri tarafından şiddete maruz kaldığını ortaya çıkarmıştı.
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