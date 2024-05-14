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Kazakistan'ın Eski Ekonomi Bakanı, Eşini Öldürmekten Hapis Cezası Aldı

Kazakistan'ın Eski Ekonomi Bakanı, Eşini Öldürmekten Hapis Cezası Aldı

Cinayet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 09:01

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanı Kuandyk Bishimbayev, eşini öldürmekten hapis cezası aldı. Aile içi şiddet, Kazakistan hükümet verilerinin her altı kadından birinin erkek partnerleri tarafından şiddete maruz kaldığını ortaya çıkarmıştı.

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Edinilen bilgiye göre, Mart ayında başlayan duruşma sırasında 44 yaşındaki Bishimbayev'in saldırı anları yayınlandı. Bishimbayev, masum olduğunu söylemiş ve 31 yaşındaki Saltanat Nukenova'nın kendi yaraları nedeniyle öldüğünü dile getirmişti.

Edinilen bilgiye göre, Mart ayında başlayan duruşma sırasında 44 yaşındaki Bishimbayev'in saldırı anları yayınlandı. Bishimbayev, masum olduğunu söylemiş ve 31 yaşındaki Saltanat Nukenova'nın kendi yaraları nedeniyle öldüğünü dile getirmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Mayıs-Aralık 2016 tarihleri arasında ekonomi bakanı olarak görev yapan Bishimbayev daha önce rüşvet suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Üç yıldan kısa bir süre sonra af ve şartlı tahliye sayesinde serbest kalmıştı. Petrol zengini 20 milyon nüfuslu Kazakistan'da elit kesimin çeşitli kurtulduğuna ilişkin çok sayıda olay yaşandı. Bu olaylar sonrası halkın hukuk sistemine karşı güvensizliği ortaya çıktı.

Üç yıldan kısa bir süre sonra af ve şartlı tahliye sayesinde serbest kalmıştı. Petrol zengini 20 milyon nüfuslu Kazakistan'da elit kesimin çeşitli kurtulduğuna ilişkin çok sayıda olay yaşandı. Bu olaylar sonrası halkın hukuk sistemine karşı güvensizliği ortaya çıktı.

Aile içi şiddet, Kazakistan hükümet verilerinin her altı kadından birinin erkek partnerleri tarafından şiddete maruz kaldığını ortaya çıkarmıştı.

Aile içi şiddet, Kazakistan hükümet verilerinin her altı kadından birinin erkek partnerleri tarafından şiddete maruz kaldığını ortaya çıkarmıştı.
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