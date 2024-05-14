Murat Kurum Esprisi Başına Dert Oldu! AKM'den Kovulan Komedyen Metin Zakoğlu'na, İBB Kapılarını Açtı
Murat Kurum Esprisi Başına Dert Oldu! AKM'den Kovulan Komedyen Metin Zakoğlu'na, İBB Kapılarını Açtı
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum hakkında espri yaptığı gerekçesiyle Kültür Bakanlığı'na bağlı AKM'deki gösterileri iptal edilen Metin Zakoğlu için harekete geçildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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Komedyen ve tiyatrocu Metin Zaloğlu, AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Kurum’un Küçükçekmece’ye Anadolu Yakası'nda demesi üzerinden yaptığı şaka sonrasında Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) kovuldu! Metin Zakoğlu’nun 5 oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edilmişti.
Gösterileri iptal edilen komedyen Metin Zakoğlu‘na İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapılarını açtı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Zakoğlu’nun gösterilerinin İBB'ye bağlı Metrohan’da izlenebileceğini söyledi.
Polat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Salon sözleşmesi iptal edilen Metin Zakoğlu’nu yalnız bırakmıyoruz. İBB salonlarımız seyirci ve sanatçılarımızındır. Oyununu çok yakında restore edip İstanbul’a kazandırdığımız MetroHan’da izleyebilirsiniz. İstanbul’a kaybettiği kültür ve sanat şehri kimliğini tekrar kazandıracağız.”
İşte o paylaşım:
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