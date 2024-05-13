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Metin Zakoğlu, Murat Kurum ile İlgili Şakası Nedeniyle AKM’den Kovulduğunu İddia Etti

Metin Zakoğlu, Murat Kurum ile İlgili Şakası Nedeniyle AKM’den Kovulduğunu İddia Etti

AK Parti Murat Kurum
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.05.2024 - 17:41 Son Güncelleme: 13.05.2024 - 18:00

Tiyatrocu Metin Zaloğlu, AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Kurum’un Küçükçekmece’ye Anadolu Yakası'nda demesi üzerinden yaptığı şaka sonrasında Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) kovuldu! Metin Zakoğlu’nun 5 oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edildi. 

Konu ile ilgili olarak BİRGÜN’e açıklama yapan tiyatrocu Metin Zakoğlu “Son derece masum bir şakayla kimse sanatçıyı sanatçılara ait mekânlardan kovamaz. Atatürk Kültür Merkezi, AKP kültür merkezi değildir' dedi.

Kaynak: https://www.birgun.net/haber/murat-ku...
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), komedyen Metin Zakoğlu’nun 5 oyununu iptal etti. İptalin sebebi ise Zakoğlu’nun AK Parti’nin İstanbul adayı olan Murat Kurum ile ilgili yaptığı şaka.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), komedyen Metin Zakoğlu’nun 5 oyununu iptal etti. İptalin sebebi ise Zakoğlu’nun AK Parti’nin İstanbul adayı olan Murat Kurum ile ilgili yaptığı şaka.

BİRGÜN’den Işıl Çalışkan’ın haberine göre; Şubat ayından bu yana AKM’de sahne alan Zakoğlu’nun 7 Mayıs’taki ‘Hayrola Kayrola’ isimli gösterisinin ardından beş oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edildi.

BİRGÜN’den Işıl Çalışkan’ın haberine göre; Şubat ayından bu yana AKM’de sahne alan Zakoğlu’nun 7 Mayıs’taki ‘Hayrola Kayrola’ isimli gösterisinin ardından beş oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Metin Zakoğlu, gösterilerinin AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’la ilgili yaptığı şaka nedeniyle yasaklandığını iddia etti.

Metin Zakoğlu, gösterilerinin AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’la ilgili yaptığı şaka nedeniyle yasaklandığını iddia etti.

Konu hakkında açıklama yapan ünlü tiyatrocu şu ifadeleri kullandı:

Konu hakkında açıklama yapan ünlü tiyatrocu şu ifadeleri kullandı:

“Şubat ayında Ferhan Şensoy’un Hayrola Kayrola için ve nisan ayında da Gogol’un Bir Delinin Hatıra Defteri isimli oyunlarımı oynamak üzere AKM yönetimi ile bir sözleşme imzaladık. Ama son oyunda Murat Kurum’la ilgili yaptığım hiçbir hakaret içermeyen espri nedeniyle sansüre uğradım. Kurum’un Küçükçekmece’ye Anadolu Yakası'nda demesi üzerinden yaptığım şaka nedeniyle sorgusuz sualsiz bütün oyunlarım iptal edildi. İptal dilekçesinde bir uyarı gelmedi. Hakaret içeren hiçbir cümlem yok. Sanatçıların ağzı torba değildir, kimse büzemez. Ellerinde resmi kayıtlı belge olmadan son derece masum bir şakayla kimse sanatçıyı sanatçılara ait mekânlardan kovamaz. Bununla ilgili avukatlarım sözleşmenin feshiyle ilgili gerekli tüm birimlere başvurularını yapacağız. Atatürk Kültür Merkezi, AKP kültür merkezi değildir. Adını Atatürk’ten almış, sanatçıların seyirciyle buluştuğu kıymetli bir kültür merkezidir. Kimse sanatçıya bir sansür uygulayamaz. Hem beni hem seyircilerimi mağdur edecek şekilde AKM’den atmak hangi cüretle yapılabilen bir davranıştır?'

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Husso Cetto

Zaten şaka gibi olan birinin şakası yapılmaz ki.

İdris Aşkan

devletin hiçbir makamına ait bir mizah yapılamaz bu affedilemez bir şeydir.😎

maestro__maestro

Eskiden 'olacak o kadar' programı yayınlanıyordu siyasilerle ilgili ne şakalar yapılıyordu kimseye sansür falan gelmiyordu 🤔 demokrasinin tanımını da mı deği... Devamını Gör