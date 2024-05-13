Metin Zakoğlu, Murat Kurum ile İlgili Şakası Nedeniyle AKM’den Kovulduğunu İddia Etti

“Şubat ayında Ferhan Şensoy’un Hayrola Kayrola için ve nisan ayında da Gogol’un Bir Delinin Hatıra Defteri isimli oyunlarımı oynamak üzere AKM yönetimi ile bir sözleşme imzaladık. Ama son oyunda Murat Kurum’la ilgili yaptığım hiçbir hakaret içermeyen espri nedeniyle sansüre uğradım. Kurum’un Küçükçekmece’ye Anadolu Yakası'nda demesi üzerinden yaptığım şaka nedeniyle sorgusuz sualsiz bütün oyunlarım iptal edildi. İptal dilekçesinde bir uyarı gelmedi. Hakaret içeren hiçbir cümlem yok. Sanatçıların ağzı torba değildir, kimse büzemez. Ellerinde resmi kayıtlı belge olmadan son derece masum bir şakayla kimse sanatçıyı sanatçılara ait mekânlardan kovamaz. Bununla ilgili avukatlarım sözleşmenin feshiyle ilgili gerekli tüm birimlere başvurularını yapacağız. Atatürk Kültür Merkezi, AKP kültür merkezi değildir. Adını Atatürk’ten almış, sanatçıların seyirciyle buluştuğu kıymetli bir kültür merkezidir. Kimse sanatçıya bir sansür uygulayamaz. Hem beni hem seyircilerimi mağdur edecek şekilde AKM’den atmak hangi cüretle yapılabilen bir davranıştır?'