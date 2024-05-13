Metin Zakoğlu, Murat Kurum ile İlgili Şakası Nedeniyle AKM’den Kovulduğunu İddia Etti
Metin Zakoğlu, Murat Kurum ile İlgili Şakası Nedeniyle AKM’den Kovulduğunu İddia Etti
Kaynak: https://www.birgun.net/haber/murat-ku...
Tiyatrocu Metin Zaloğlu, AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Kurum’un Küçükçekmece’ye Anadolu Yakası'nda demesi üzerinden yaptığı şaka sonrasında Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) kovuldu! Metin Zakoğlu’nun 5 oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edildi.
Konu ile ilgili olarak BİRGÜN’e açıklama yapan tiyatrocu Metin Zakoğlu “Son derece masum bir şakayla kimse sanatçıyı sanatçılara ait mekânlardan kovamaz. Atatürk Kültür Merkezi, AKP kültür merkezi değildir' dedi.
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), komedyen Metin Zakoğlu’nun 5 oyununu iptal etti. İptalin sebebi ise Zakoğlu’nun AK Parti’nin İstanbul adayı olan Murat Kurum ile ilgili yaptığı şaka.
BİRGÜN’den Işıl Çalışkan’ın haberine göre; Şubat ayından bu yana AKM’de sahne alan Zakoğlu’nun 7 Mayıs’taki ‘Hayrola Kayrola’ isimli gösterisinin ardından beş oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edildi.
Metin Zakoğlu, gösterilerinin AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’la ilgili yaptığı şaka nedeniyle yasaklandığını iddia etti.
Konu hakkında açıklama yapan ünlü tiyatrocu şu ifadeleri kullandı:
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Zaten şaka gibi olan birinin şakası yapılmaz ki.
devletin hiçbir makamına ait bir mizah yapılamaz bu affedilemez bir şeydir.😎
Eskiden 'olacak o kadar' programı yayınlanıyordu siyasilerle ilgili ne şakalar yapılıyordu kimseye sansür falan gelmiyordu 🤔 demokrasinin tanımını da mı deği... Devamını Gör