Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
TÜİK Türkiye'nin Kanser Haritasını Açıkladı: En Çok Kanser Vakasının Görüldüğü İller Belli Oldu

TÜİK Türkiye'nin Kanser Haritasını Açıkladı: En Çok Kanser Vakasının Görüldüğü İller Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.05.2024 - 15:59

Kanser dünyada en yaygın görülen hastalıklardan biri. Ülkemizde de iyi huylu ve kötü huylu kanser oranları illere göre incelendi. Mynet'in aktardığı habere göre, TÜİK Türkiye'nin kanser haritasını paylaştı.

İşte illere göre en fazla ve en seyrek kanser oranları.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanser, hem ülkemizde hem dünyada en yaygın ölümcül hastalıklardan biri. Türkiye'nin kanser görülme oranları da il il TÜİK tarafından paylaşıldı.

Kanser, hem ülkemizde hem dünyada en yaygın ölümcül hastalıklardan biri. Türkiye'nin kanser görülme oranları da il il TÜİK tarafından paylaşıldı.

En çok kanser vakasının görüldüğü 10 il listede ön plana çıkarken, şehirlerin yüzdelik oranları da paylaşıldı.

Buna göre, kanser vakalarının en yüksek olduğu 10 ilimiz şu şekilde;

8. İstanbul - %17.8

8. İstanbul - %17.8

7. Tekirdağ - %17.9

7. Tekirdağ - %17.9

6. Sakarya - %18

6. Sakarya - %18

5. Van - %18,2

5. Van - %18,2
İçeriğin Devamı Aşağıda

4. Ankara - %18,5

4. Ankara - %18,5

3. Bayburt - %18,5

3. Bayburt - %18,5

2. Erzurum- %18,6

2. Erzurum- %18,6

1. Türkiye'de en çok kanser vakasının olduğu ilk üç ilimiz ise Iğdır, Kars ve Ağrı.

1. Türkiye'de en çok kanser vakasının olduğu ilk üç ilimiz ise Iğdır, Kars ve Ağrı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın