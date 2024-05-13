TÜİK Türkiye'nin Kanser Haritasını Açıkladı: En Çok Kanser Vakasının Görüldüğü İller Belli Oldu

Kanser dünyada en yaygın görülen hastalıklardan biri. Ülkemizde de iyi huylu ve kötü huylu kanser oranları illere göre incelendi. Mynet'in aktardığı habere göre, TÜİK Türkiye'nin kanser haritasını paylaştı.

İşte illere göre en fazla ve en seyrek kanser oranları.