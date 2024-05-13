TÜİK Türkiye'nin Kanser Haritasını Açıkladı: En Çok Kanser Vakasının Görüldüğü İller Belli Oldu
TÜİK Türkiye'nin Kanser Haritasını Açıkladı: En Çok Kanser Vakasının Görüldüğü İller Belli Oldu
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Kanser, hem ülkemizde hem dünyada en yaygın ölümcül hastalıklardan biri. Türkiye'nin kanser görülme oranları da il il TÜİK tarafından paylaşıldı.
8. İstanbul - %17.8
7. Tekirdağ - %17.9
6. Sakarya - %18
5. Van - %18,2
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4. Ankara - %18,5
3. Bayburt - %18,5
2. Erzurum- %18,6
1. Türkiye'de en çok kanser vakasının olduğu ilk üç ilimiz ise Iğdır, Kars ve Ağrı.
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