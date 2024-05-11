Ankara Ülkü Ocakları Yöneticisinden Tehditli Mesaj: "Kahpenin Dirisi Yetmiyormuş Gibi Bir de Ölüsü..."

Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak'tan dikkat çeken hamle geldi. Albayrak, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili tehditli bir mesaj paylaştı. Albayrak, 'Kahpenin dirisi yetmiyormuş gibi bir de ölüsü başımıza dert oldu' dedi.