Ankara Ülkü Ocakları Yöneticisinden Tehditli Mesaj: "Kahpenin Dirisi Yetmiyormuş Gibi Bir de Ölüsü..."
Ankara Ülkü Ocakları Yöneticisinden Tehditli Mesaj: "Kahpenin Dirisi Yetmiyormuş Gibi Bir de Ölüsü..."
Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak'tan dikkat çeken hamle geldi. Albayrak, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili tehditli bir mesaj paylaştı. Albayrak, 'Kahpenin dirisi yetmiyormuş gibi bir de ölüsü başımıza dert oldu' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sinan Ateş'in eşi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Ayşe Ateş, "Devletimi düşünerek bugüne kadar ben hep sağduyulu davrandım. Acımı bir kenara bıraktım. Çünkü gayet her şey ortadaydı. Ve ülke belki bir iç karışıklığa gidebilirdi" dedi.
"Benim ifademde de siyasi isimler vardı. Benim ifadem iddianamede yok'' diyen Ayşe Ateş sözlerine şöyle devam etti: ''Başka ifade veren Ankara Ülkü Ocakları yöneticisinden tehditli Sinan Ateş mesajı: Bir de ölüsü başımıza dert oldu! arkadaşların ifadeleri de aynı şekilde iddianameye eklenmemiş. İçi boş, uç uca eklenmiş sanki çok basit bir cinayet, alacak verecek kavgası gibi bize servis edilen bir iddianame var ortada. Bu iddianame ya geri çevrilecek ya da biz bu iddianameyi yeniden yazdıracağız, vereceğimiz dilekçelerle, sunacağımız delillerle. Çünkü var olan şeyleri bile eklememişler, koymamışlar."
vAyşe Ateş'in Özgür Özel ile görüşmesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, "Kahpenin dirisi yetmiyormuş gibi bir de ölüsü başımıza dert oldu. Soba başında elinde tespihle racon pozları keserken kimse Sinancı değildi" diye yazdı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Barış Terkoğlu, Zeki Berkay Albayrak'la ilgili şunları söyledi:
"Konuşursam kimse rahat oturamaz' diyerek istifa edip yurtdışına giden, sonra Olcay Kılavuz tarafından ikna edilerek geri getirilen Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili dün aşağıdaki mesajı paylaştı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın