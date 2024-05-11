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Kadın Müşterilerini Darbeden Taksi Şoförü Hakkında Karar! Trafikten Men Edildi: 6 Bin 439 Lira Ceza Kesildi

Kadın Müşterilerini Darbeden Taksi Şoförü Hakkında Karar! Trafikten Men Edildi: 6 Bin 439 Lira Ceza Kesildi

Taksi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.05.2024 - 14:27

İstanbul'da kadın müşterileriyle tartışıp darbeden taksi şoförü hakkında karar çıktı. Taksi şoförü trafikten men edildi. 

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Daha sonra ismi açıklanmayan taksi şoförü ''kasten yaralama'' suçundan adliyeye sevk edildi.

Daha sonra ismi açıklanmayan taksi şoförü ''kasten yaralama'' suçundan adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darbeden taksi şoförünün kimliği belirlendi. Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü.

Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darbeden taksi şoförünün kimliği belirlendi. Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü.

M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten men edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten men edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
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