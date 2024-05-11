Kars'ta Patates Yiyen 6 Yaşındaki Çocuk, Ölümden Döndü: Günlerce Komada Kaldı
Kars'ta Patates Yiyen 6 Yaşındaki Çocuk, Ölümden Döndü: Günlerce Komada Kaldı
Kars’ta, akılalmaz bir olay yaşandı. Sobanın üzerinde pişen sulu patatesi yiyen 6 yaşındaki Muhammet Emir Çiçek, nefes alamaz hale gelince hastaneye kaldırıldı. 6 gün komada kalan çocuk, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.
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6 yaşındaki Muhammet Emir Çiçek, annesinin dışarıda olduğu sırada sobanın üzerinde pişen sulu patatesten yedi ve fenalaştı.
Muhammet, önce Digor İlçe Hastanesine, ardından da Kars Devlet Hastanesine kaldırıldı.6 yaşındaki Muhammet nefes alamaz hale gelince nefes borusunun üstünden trakeostomi denilen bir delikle havalandırma sağlanarak mevcut haliyle genel durumu kötü, bilinç ve şuur kapalı ve sıcak yemeğe bağlı olarak yemek borusu girişi, soluk borusu girişi, ses telleri, sol ve sağ akciğerlerde yanığa bağlı ciddi hasarla Elazığ'a sevk edildi.
Burada özel bir hastanede Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Güneri Atalan ile ekibi tarafından kabul edilen Muhammet, 6 gün boyunca komada kaldı. Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümündeki doktorların da destekleriyle Uzm. Dr. Güneri Atalan ve ekibi, yemek borusunun etrafı, nefes borusunun üst kısmı ve ses tellerinin olduğu yerlerdeki hasarın toparladığını gözlemleyince boğazdaki deliği kapattı. Aynı zamanda epilepsi hastası olan ve bu süreçte birçok kez nöbet geçiren Muhammet sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Güneri Atalan, "Sıcağın yapmış olduğu irritasyona bağlı olarak bizim nefes borusunun giriş deliği dediğimiz larinks girişi ve oradaki ses telleri dediğimiz vokal kordlar ve yemek borusunun etrafında ciddi bir yanığa bağlı hasar meydana geliyor. Genel durumu kötü, bilinç şuur kapalı ve sıcak yemeğe bağlı olarak sol ve sağ akciğerlerde ciddi bir hasarla hastayı aldık. Yaklaşık 5-6 gün komada tuttuk. Muhammet aynı zamanda bir epilepsi hastası. Bu süreçte çok ciddi epileptik atakları da olmaya başladı. Hayati tehlikesi çok ciddiydi ve fazlaydı. Yemek borusunun etrafı, nefes borusunun üst kısmı ve ses telleri olduğu yerlerdeki hasarın yavaş yavaş toparladığını görünce boğazdaki deliği kapattık. Artık yeme içme ve solunumda rahat. Çocuklarda özellikle aşırı sıcak ya da aşırı soğuk boğazı, nefes borusunu ya da yemek borusunu irritasyona yol açacak beslenmelerden kaçınmaları gerekiyor. Buradan anne ve babalara uyarımız olsun" dedi.
Anne Ayşe Çiçek olayı anlatarak, "İkindi vaktiydi. Sobanın üzerinde pişen sulu patates vardı. O yemekten bir kaşık alıp yutmuş ve dışarı çıkmış. Dışarı çıktıktan hemen sonra kusmuş. Eşim de onu görünce çeşmeye götürüp elini yüzünü yıkamış. Hiçbir belirti yoktu sadece ağrım var diyordu. Akşam saat 22.00 gibi boğazında hırıltı ve akabinde ses kısılmaya başladı. Ameliyatın çok riskli olacağını söylediler. Mecburen ameliyata alındı ve ameliyat başarılı geçmişti. Komaya yatırdılar. Toplamda 12 gün kadar hastanelerde durduk. Durumu çok kötüydü. Çok şükür her şey yolunda" diye konuştu.
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"Çocukların aşırı sıcak ve soğuk beslenmeden kaçınmaları gerekiyor"
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