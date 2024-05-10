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Birleşmiş Milletler'den Flaş Filistin Kararı: 143 "Evet" Oyuyla Kabul Edildi

Birleşmiş Milletler'den Flaş Filistin Kararı: 143 "Evet" Oyuyla Kabul Edildi

Birleşmiş Milletler Filistin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.05.2024 - 19:02

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), Filistin'in tam üyeliğini kabul etti.

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BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'da tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'da tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Filistin'in BM'ye tam üyeliği 9 "hayır" oyuna karşı 143 "evet" oyuyla kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Filistin'in BM'ye tam üyeliği 9 "hayır" oyuna karşı 143 "evet" oyuyla kabul edildi.
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