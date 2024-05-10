Eylem Tok Olayı! Sansür İddiası Sonrası Gazeteci Rojda Altıntaş'tan Karşı Hamle: İstifa Etti
Eylem Tok Olayı! Sansür İddiası Sonrası Gazeteci Rojda Altıntaş'tan Karşı Hamle: İstifa Etti
Demirören Haber Ajansı muhabiri Rojda Demirtaş, 17 yaşındaki ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan T.C’nin haberinden dolayı patronlardan baskı gördüğünü iddia etmiş ve ses kaydı yayınlamıştı. İstifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Rojda Altıntaş, 'Demirören Haber Ajansı ile olan ilişkim sona ermiştir. İstifa ettim. Artık mesleğimi daha doğru ve etik bir şekilde sürdürebileceğim yeni yollar arayacağım' diye yazdı.
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17 yaşında ehliyetsiz olarak 1 kişinin ölümüne neden olan T.C., olay sonrasında annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı.
Gazeteci Rojda Altıntaş, Eylem Tok ve oğlunun haberinin yapılmasını bizzat patron Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören tarafından engellediğini iddia etmişti.
Gazeteci Rojda Altıntaş, Demirören ailesinden olayla ilgili yaptığı haber sebebiyle baskı gördüğünü iddia etmiş ve yapılan görüşmenin ses kaydını yayınlanmıştı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gazeteci Rojda Altıntaş, DHA'dan istifasını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Altıntaş, şu ifadeleri kullandı:
"Demirören Haber Ajansı ile olan ilişkim sona ermiştir. İstifa ettim. 27 yaşında bir genç kadın muhabir olarak, yaşadığım bu sürecin ne kadar zor olduğunu anlatmak benim için gerçekten güç. Bu süreçte bana destek olan ve güvenen herkese içtenlikle teşekkür ederim. Artık mesleğimi daha doğru ve etik bir şekilde sürdürebileceğim yeni yollar arayacağım. Saygılarımla"
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İşte o paylaşım:
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