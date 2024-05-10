Eylem Tok Olayı! Sansür İddiası Sonrası Gazeteci Rojda Altıntaş'tan Karşı Hamle: İstifa Etti

Demirören Haber Ajansı muhabiri Rojda Demirtaş, 17 yaşındaki ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan T.C’nin haberinden dolayı patronlardan baskı gördüğünü iddia etmiş ve ses kaydı yayınlamıştı. İstifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Rojda Altıntaş, 'Demirören Haber Ajansı ile olan ilişkim sona ermiştir. İstifa ettim. Artık mesleğimi daha doğru ve etik bir şekilde sürdürebileceğim yeni yollar arayacağım' diye yazdı.