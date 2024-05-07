Eylem Tok Olayı: Gazeteci Rojda Altıntaş’tan Çalıştığı Kurum DHA’ya Cevap
Eylem Tok Olayı: Gazeteci Rojda Altıntaş’tan Çalıştığı Kurum DHA’ya Cevap
Demirören Haber Ajansı muhabirisi Rojda Demirtaş, 17 yaşındaki ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan T.C.’nin haberi için patronlardan baskı gördüğünü iddia etmiş ve ses kaydı yayınlanmıştı. DHA’nın Genel Müdürü Celal Korkut ise Rojda Altıntaş’ın işe gelmediğini iddia ederek baskı iddiasını yalanlamıştı. Altıntaş, müdür Celal Korkut’un açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap verdi.
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Gazeteci Rojda Altıntaş, Eylem Tok ve oğlunun haberinin yapılmasını bizzat patron Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören tarafından engellediğini iddia etmişti.
Altıntaş, Revna Demirören’in şöförü ile yaptığı görüşmenin ses kaydını yayınlanmıştı.
DHA Genel Müdürü Celal Korkut ise kurum sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak baskı iddalarını yalanlamış ve Rojda Altıntaş’ın iş gelmediğini ifade etmişti.
Gazeteci Rojda Altıntaş, işe dönmeyeceğini ifade ederek, müdür Celal Korkut’un da her şeyden haberi olduğunu söyledi.
Rojda Altıntaş’ın paylaşımı 👇
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, gazeteci Rojda Altıntaş’a sosyal medyadan destek verdi.👇
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