Eylem Tok Olayı: Gazeteci Rojda Altıntaş’tan Çalıştığı Kurum DHA’ya Cevap

Demirören Haber Ajansı muhabirisi Rojda Demirtaş, 17 yaşındaki ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan T.C.’nin haberi için patronlardan baskı gördüğünü iddia etmiş ve ses kaydı yayınlanmıştı. DHA’nın Genel Müdürü Celal Korkut ise Rojda Altıntaş’ın işe gelmediğini iddia ederek baskı iddiasını yalanlamıştı. Altıntaş, müdür Celal Korkut’un açıklamasına sosyal medya üzerinden cevap verdi.