Ahmet Hakan’dan Demirören Savunması: “Biz Hakkını Verdik”
Ahmet Hakan’dan Demirören Savunması: “Biz Hakkını Verdik”
Demirören Haber Ajansı’nda çalışan gazeteci Rojda Altıntaş, kazada bir kişinin ölümüne neden olan oğlu ile birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok olayı sebebiyle Demirören ailesinden haberi yayınlanmaması için baskı gördüğünü iddia etmiş ve ses kaydı yayınlanmıştı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Eylem Tok olayında gazete olarak “hakkını verdiklerini” söyledi ve patronlardan hiçbir baskı görmediklerini ifade etti.
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17 yaşında ehliyetsiz olarak 1 kişinin ölümüne neden olan T.C., olay sonrasında annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçmıştı.
Gazeteci Rojda Altıntaş, Demirören ailesinden olayla ilgili yaptığı haber sebebiyle baskı gördüğünü iddia etmiş ve yapılan görüşmenin ses kaydını yayınlanmıştı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, iddiaların aksine patronlardan hiçbir baskı görmediklerini söyledi.
“Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil defalarca manşete taşıdık olayı. En sert biçimde manşete taşıdık. Kurbandan ve ailesinden yana tavır alarak manşete taşıdık. Israrla, inatla manşete taşıdık. Peşini asla bırakmadık olayın. Hiç geçiştirmedik. Hakkını verdik. Biz bu manşetleri atarken... Demirören Ailesi’nden bir kerecik olsun minnacık bir rica bile gelmedi. Ben Hürriyet’in Yayın Yönetmeni olarak Demirören Ailesi’nden küçücük bir imayla karşılaşmadım."
“Kazadan sonra ilk yaptığımız haberde de bu olmadı, son yaptığımız haberde de bu olmadı. Aramızda konusu bile geçmedi bu olayın. Sadece Hürriyet’te de değil. Demirören Grubu’nun bütün mecralarında yaşanan bundan farklı değildi. Bu konuyla ilgili iddiaları, tartışmaları, yaklaşımları izlerken bu tanıklığı göz önünde bulundurmanızı hararetle tavsiye ederim.”
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