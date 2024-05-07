Ahmet Hakan’dan Demirören Savunması: “Biz Hakkını Verdik”

Demirören Haber Ajansı’nda çalışan gazeteci Rojda Altıntaş, kazada bir kişinin ölümüne neden olan oğlu ile birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok olayı sebebiyle Demirören ailesinden haberi yayınlanmaması için baskı gördüğünü iddia etmiş ve ses kaydı yayınlanmıştı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Eylem Tok olayında gazete olarak “hakkını verdiklerini” söyledi ve patronlardan hiçbir baskı görmediklerini ifade etti.