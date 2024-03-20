Eylem Tok ve Oğlunun Amerika'da Kiralamak İstediği Evin Sahibi Aracı Kişiye Küfürle Karşılık Verdi
Eylem Tok ve Oğlunun Amerika'da Kiralamak İstediği Evin Sahibi Aracı Kişiye Küfürle Karşılık Verdi
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Türkiye'nin konuştuğu trafik cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Yazar Eylem Tok'un ehliyetsiz oğlu T.C.'nin yaptığı kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, olayın ardından anne ve oğul Mısır üzerinden Amerika'ya kaçmıştı.
Geçtiğimiz hafta New York'ta taksiye binen anne ve oğlun rahat tavırları ise tepkilere neden olmuştu.
Baba Bülent Cihantimur ise savcılıktaki ifadesinde eski eşi Eylem Tok'un oğlunu yurt dışına kaçırma planından haberdar olmadığını söylemişti.
Olayı yakından takip eden gazeteci Barış Pehlivan ise bugün Eylem Tok ve oğlu için New York'ta ev kiralamak isteyen bir aracı ile ev sahibinin yazışmasını paylaştı.
Aracı kişi, Eylem Tok'un yıllık 96 bin USD kira vermeye hazır olduğu kazadan "talihsizlik" olarak bahsediyor. Tok'un oğlu için kiralamak istediği ev Park Millenium 33f 👇
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Ev sahibi konuyu anladıktan sonra "Evimde katil mi besleyeceğim?" diyerek aracıyı net bir dille reddediyor (Yazışmaları aşağıdan yukarı okuyunuz)
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