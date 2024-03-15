Firari Eylem Tok'un Eski Eşi ve T.C.'nin Babası Bülent Cihantimur İfade Vermek İçin İstanbul Adliyesinde

'Vefat eden Oğuz Murat Aci’nin ailesi ile temasa geçtim. Olanlar için çok üzgünüm. Kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum. Bununla birlikte kazazede aile için elimden gelen ne varsa ömrümün sonuna kadar yapacağım. Oğlumun da Türkiye’ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum...'