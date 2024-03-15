Firari Eylem Tok'un Eski Eşi ve T.C.'nin Babası Bülent Cihantimur İfade Vermek İçin İstanbul Adliyesinde
Firari Eylem Tok'un Eski Eşi ve T.C.'nin Babası Bülent Cihantimur İfade Vermek İçin İstanbul Adliyesinde
Türkiye'nin konuştuğu kazada bir gelişme daha oldu. Firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur, ifade ermek için gittiği İstanbul Adliyesi'nde böyle görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Murat Aci'nin ölümüne sebep olan T.C. ve annesi Eylem Tok, kazadan sonra önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı.
Dün New York'ta taksiye binerken görüntülenen T.C. ve Eylem Tok, rahatlıklarıyla dikkat çekti. Bugün ise Türkiye'nin konuştuğu kazayla ilgili yeni gelişmeler var.
Gazeteci İsmail Saymaz bugünkü yazısında "Eylem Tok ve Oğlunun Kaçış Planını Baba Bülent Cihantimur Organize Etti” dedi.
Bülent Cihantimur'un özel şoförü Adem Kızıltepe'nin ifadeleri, baba Bülent Cihantimur'un kaçışı organize ettiği yönünde.
Bu ifadelerden sonra Savcılık, Bülent Cihantimur'u ifadesini vermek üzere adliyeye çağırdı. Cihantimur'un İstanbul Adliyesi'ndeki görüntüsü kameralara böyle yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bülent Cihantimur ilk ifadesinde şunları söyledi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda