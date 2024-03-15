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Firari Eylem Tok'un Eski Eşi ve T.C.'nin Babası Bülent Cihantimur İfade Vermek İçin İstanbul Adliyesinde

Firari Eylem Tok'un Eski Eşi ve T.C.'nin Babası Bülent Cihantimur İfade Vermek İçin İstanbul Adliyesinde

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.03.2024 - 13:09 Son Güncelleme: 15.03.2024 - 13:28

Türkiye'nin konuştuğu kazada bir gelişme daha oldu. Firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur, ifade ermek için gittiği İstanbul Adliyesi'nde böyle görüntülendi.

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Murat Aci'nin ölümüne sebep olan T.C. ve annesi Eylem Tok, kazadan sonra önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı.

Murat Aci'nin ölümüne sebep olan T.C. ve annesi Eylem Tok, kazadan sonra önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı.

Dün New York'ta taksiye binerken görüntülenen T.C. ve Eylem Tok, rahatlıklarıyla dikkat çekti. Bugün ise Türkiye'nin konuştuğu kazayla ilgili yeni gelişmeler var.

Dün New York'ta taksiye binerken görüntülenen T.C. ve Eylem Tok, rahatlıklarıyla dikkat çekti. Bugün ise Türkiye'nin konuştuğu kazayla ilgili yeni gelişmeler var.

Gazeteci İsmail Saymaz bugünkü yazısında "Eylem Tok ve Oğlunun Kaçış Planını Baba Bülent Cihantimur Organize Etti” dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz bugünkü yazısında "Eylem Tok ve Oğlunun Kaçış Planını Baba Bülent Cihantimur Organize Etti” dedi.

Bülent Cihantimur'un özel şoförü Adem Kızıltepe'nin ifadeleri, baba Bülent Cihantimur'un kaçışı organize ettiği yönünde.

Bülent Cihantimur'un özel şoförü Adem Kızıltepe'nin ifadeleri, baba Bülent Cihantimur'un kaçışı organize ettiği yönünde.

O detayları burada anlatmıştık 👇

Bu ifadelerden sonra Savcılık, Bülent Cihantimur'u ifadesini vermek üzere adliyeye çağırdı. Cihantimur'un İstanbul Adliyesi'ndeki görüntüsü kameralara böyle yansıdı.

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Bülent Cihantimur ilk ifadesinde şunları söyledi:

Bülent Cihantimur ilk ifadesinde şunları söyledi:

'Vefat eden Oğuz Murat Aci’nin ailesi ile temasa geçtim. Olanlar için çok üzgünüm. Kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum. Bununla birlikte kazazede aile için elimden gelen ne varsa ömrümün sonuna kadar yapacağım. Oğlumun da Türkiye’ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum...'

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