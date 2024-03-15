İsmail Saymaz: “Eylem Tok ve Oğlunun Kaçış Planını Baba Bülent Cihantimur Organize Etti”

Türkiye’nin konuştuğu, Murat Aci’nin hayatını kaybettiği, yazar Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçtığı kaza ile ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki köşesinde; yazar Eylem Tok ve Murat Aci’yi öldüren aracı ehliyetsiz kullanan oğlu T.C’nin yurtdışına kaçısını baba Bülent Cihantimur’un organize ettiğini kendisinin o gece haberi yokmuş rolü yaptığını iddia etti.

İşte İsmail Saymaz’ın Sözcü’deki köşesinde yazdığı yazıdan dikkat çeken bir bölüm: