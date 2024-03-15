İsmail Saymaz: “Eylem Tok ve Oğlunun Kaçış Planını Baba Bülent Cihantimur Organize Etti”
İsmail Saymaz: “Eylem Tok ve Oğlunun Kaçış Planını Baba Bülent Cihantimur Organize Etti”
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/bir-secimi-d...
Türkiye’nin konuştuğu, Murat Aci’nin hayatını kaybettiği, yazar Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçtığı kaza ile ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki köşesinde; yazar Eylem Tok ve Murat Aci’yi öldüren aracı ehliyetsiz kullanan oğlu T.C’nin yurtdışına kaçısını baba Bülent Cihantimur’un organize ettiğini kendisinin o gece haberi yokmuş rolü yaptığını iddia etti.
İşte İsmail Saymaz’ın Sözcü’deki köşesinde yazdığı yazıdan dikkat çeken bir bölüm:
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Murat Oğuz Aciʼnin hayatını kaybettiği trafik kazasından sonra ABDʼye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur, dün New Yorkʼta neşe içinde taksiye binerken görüldü! Bu arada... Soruşturmada, Tok ve oğlunu görev gereği havalimanına bırakan şöför Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklu.
Kaçma planını organze eden baba Bülent Cihantmurʼun ifadesi bile alınmadı. Oysa Timur Cihantmurʼun özel şöförü Adem Kızıltepeʼnn ifadesi, babanın tutuklanması gerektiğini gösteriyor. Kızıltepe, br yaralıdan alınan telefonu arabada bulup Emniyetʼe teslim etmişti.
İfadesine başvurulan Kızıltepe, geceyi şöyle anlatıyor: “Saat 23.30ʼda Timur aradı. ‘Abi kaza yaptım, çok kötüyüm, annem ben öldürecek, gelʼ dedi. ‘Polis ve ambulansı aradın mı?ʼ dedim. O da birilerine ‘Ambulansı, polisi aradınız mıʼ diye seslendi. Bana ‘Abi çabuk gelʼ dedi. Yola çıktım ve annesine haber verdim. Olay yerine yaklaştığımda bir itfaiye ve dört araç gördüm. Tanıdık kimseyi görmedim.”
Tok, şöförden erken gelerek, oğlu Timurʼu almıştı. Yoldayken Kızıltepeʼy aradı. “Kemer Countryʼnn girişine gel” dedi. Bu sırada Tok, yaralılardan birisine ait cep telefonunu güvenlik görevlisinden teslim aldı. Ardından Kızıltepe ve Tok, kaza mahalline gitti.
Kızıltepe anlatıyor: “Eylem Tok, telefonla heyecanlı şeklde konuşmalar yapıyordu. Polisler ‘Yavaşlaʼ diye uyarıda bulundu. Bz eve döndük. Tok, iner inmez eve koştu. Bir iki dakka sonra Bülent Bey geldi. Ayşe Ceren Saltoğlu ve beni eve almadılar. Ceren, panik halde ‘Allah yardımcımız olsunʼ dedi. Timur, sırt çantasıyla kapıdan çıkarak, babasının aracına bindi. Eylem Hanım Cerenʼin arabasına bindi. Bana ‘Eve gitʼ dediler.” Kızıltepe, yolda ilerlerken Bülent Cihantmur aradı. “Arabanın şarjına bakmadınız mı, yolda kaldım” dedi. Kızıltepe, patronunu almak için Göktürkʼe gitti.
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Kızıltepe: “Geri döndüm ve onu aldım. Mecidiyeköyʼdeki kliniğine geldik. Klinikteyken Bülent Bey ‘Bunlar burada yoklarʼ dedi. Bana, ‘Git araca bakʼ dedi. Araç havalimanı istikameti üzerindeydi.”
Bu ifade gösteriyor ki... Cihantimur, kaçış planını organze etmişti. Aracı İstanbul Havalimanı yönündeydi. Kliniğe gittiklerinde sanık oğlu ve eski eşi burada olmalılarmış gibi rol yaparak “Bunlar burada yoklar” şeklinde konuştu. Savcılığın Cihantimurʼu ifadeye çağırdığı, gelmezse gözaltına alınacağı belirtiliyor.
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