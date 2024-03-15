Türkiye’nin Konuştuğu Davada Tek Tutuklu Sanık: Kim Bu Ayşe Ceren Saltoğlu?

Sosyetik doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok’un oğlu T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı araç ile 1 kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi ile birlikte yurt dışına kaçmıştı. Anne ile oğulun yurt dışına çıkışını ayarlayan Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu olayla ilgili ilk ve tek tutuklanan kişi oldu. Posta Gazetesi’nden Mehmet Coşkundeniz, Ayşe Ceren Saltoğlu ile ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.