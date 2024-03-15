Türkiye’nin Konuştuğu Davada Tek Tutuklu Sanık: Kim Bu Ayşe Ceren Saltoğlu?
Türkiye’nin Konuştuğu Davada Tek Tutuklu Sanık: Kim Bu Ayşe Ceren Saltoğlu?
Sosyetik doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok’un oğlu T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı araç ile 1 kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi ile birlikte yurt dışına kaçmıştı. Anne ile oğulun yurt dışına çıkışını ayarlayan Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu olayla ilgili ilk ve tek tutuklanan kişi oldu. Posta Gazetesi’nden Mehmet Coşkundeniz, Ayşe Ceren Saltoğlu ile ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.
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Mehmet Coşkundeniz’in Posta Gazetesi’ndeki yazısından Ayşe Ceren Saltoğlu’nun geçirdiği estetik ameliyatlardan bahsetti.
“Saltoğlu, Eylem Tok’un eski eşi ‘Dr. B’ lakaplı estetik doktoru Bülent Cihantimur’un sahibi olduğu Bursa’da ve İstanbul’da faaliyet gösteren ‘Estetik International’ adlı hastanelerin kurumsal iletişim ve pazarlama müdürlüğünü yapıyor. Saltoğlu, 2017’ye kadar 130 kiloydu. Tüp mide ameliyatı oldu, 58 kiloya kadar düştü.”
“Saltoğlu; “Zayıfladıktan sonra şort, bikini, kısa kollu hiç giyemedim, çok mutsuzdum. Ya sarkan derilerimi yine yağ ile dolduracaktım ya da başka bir çözüm bulacaktım” demiş. Ayşe Ceren Saltoğlu işte o çözümü Estetik International hastanesinde ameliyat olarak buluyor.”
“Bu konuda da şöyle demiş: “Birçok kişi ile görüştüm ama ameliyatsız düzelmeyeceğini söylediler. Toplamda 3 tane post bariatri (bedende meydana gelen aşırı zayıflama, sarkma, şekil bozuklukları ve düzensizlikler için uygulanan estetik ameliyatlar) ameliyat oldum ama bunlar kombine ameliyatlardı. Birinci ameliyatta; karın germe, kol germe, meme dikleştirme ve meme protezi yapıldı, ikincisinde; 360 derece karın germe yapıldı, sırt germe yapıldı. Üçüncü ve son ameliyatta ise sadece bacak germe yapıldı.”
“Bu ameliyatları Estetik International’on doktorlarından Selçuk Aytaç yapıyor. Ameliyatların maddi karşılığı epey yüksek. Edindiğim bilgilere göre; hastanenin sahibi Bülent Cihantimur, ameliyat masraflarının büyük bir kısmını kendisi karşılıyor. Bir başka deyişle Saltoğlu pek bir ücret ödemiyor.”
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“İşte bu ameliyatlardan sonra da Saltoğlu’nun Cihantimur ailesiyle yolları bir daha ayrılmıyor. Hastanenin kurumsal ileşitim ve pazarlama departmanında 2018’den itibaren çalışmaya başlıyor. Ayşe Ceren Saltoğlu’nun çalışma alanı sadece hastane değil. Cihantimur Ailesi’nin adeta kişisel asistanlığını yapıyor. Verdiği 72 kilonun ardından yaptırdığı estetik ameliyatların belki de diyeti olarak boşanmış oldukları halde, hem Eylem Tok’un hem de Bülent Cihantimur’un kişisel işlerini kovalıyor.”
“Nitekim olay gecesi de birlikteler. Saltoğlu ifadesinde olay gecesini şöyle anlatıyor: “3 saat Eylem Hanım işlerini halletti. Kendisi eserlerini imzalarken videolarını çektim, sosyal medya için içeriklerini oluşturduk. Saat 21.00 gibi Eylem Hanım ‘Yemeğe gidelim’ dedi. Tabloları alıp eve geri döneceğimden benim arabamla gittik. 23.00 sularında Eylem Hanım’a, Timur Cihantimur beyin şoförü olduğunu düşündüğüm bir telefon geldi. Eylem Hanım, Adem’le (şoför) konuşurken bir anda panikledi. Restorandan çıktık, aracıma bindik.”
“Sonrasında önce kaza yerine gidiyorlar, oradan eve uğruyorlar, sonra da havalimanına geçiyorlar. Ayşe Ceren Saltoğlu, sadece Eylem Tok’un verdiği direktifleri uyguluyor. Suça ortak olmaktan cezaevinde. Peki ya Bülent Cihantimur? Anne-oğulun kaçışını organize ettiği çok belli.”
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