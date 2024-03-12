İlk Tutuklama Geldi: Eylem Tok ve Oğlunun Yurtdışına Kaçmasını Organize Eden Ayşe Ceren Saltoğlu Tutuklandı!
İlk Tutuklama Geldi: Eylem Tok ve Oğlunun Yurtdışına Kaçmasını Organize Eden Ayşe Ceren Saltoğlu Tutuklandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1 Mart'ta İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki T.C'nin kullandığı araç 3 diğer araca çarpmış ve gerçekleşen kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.
Gerçekleşen kazadan bir süre sonra T.C'nin annesi yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır'a kaçtığı ortaya çıkmıştı. Oğlu ve kendisi için yakalama kararı çıkartılan Eylem Tok, oğlunun kendisinden habersiz bir şekilde arabayı aldığını söylemiş ve oğlunun darp edilebileceği ihtimalinden korktuğu için yurt dışına kaçtıklarını belirtmişti.
Skandal kazayla ilgili her gün tüyler ürpertici yeni detaylar ortaya çıkarken T.C ve annesi Eylem Tok'un yurtdışına kaçmasına yardım eden kişinin Bülent Cihantimur’un kurumsal iletişim uzmanı olan Ayşe Ceren Saltoğlu olduğu iddia edilmişti.
Gazeteci Emrullah Erdinç'ten bugün Eylem Tok davası ile ilgili yeni bir bilgi geldi! Erdinç, Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesinden sonra anne Eylem Tok ile oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandığını açıkladı.
Erdinç, açıklamasında "Bülent Cihantimur’un kurumsal iletişim uzmanı olan Saltoğlu, sabah gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından savcılığa çıkartılan Saltoğlu nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı." ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda