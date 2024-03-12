İlk Tutuklama Geldi: Eylem Tok ve Oğlunun Yurtdışına Kaçmasını Organize Eden Ayşe Ceren Saltoğlu Tutuklandı!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kaza hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Eylem Tok ve oğlunun yurtdışına kaçmasını organize eden Ayşe Ceren Saltoğlu'nun tutuklandığını açıkladı.