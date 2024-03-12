Baba Bülent Cihantimur’a Yurt Dışı Yasağı: Eylem Tok Sessizliğini Bozdu
Baba Bülent Cihantimur’a Yurt Dışı Yasağı: Eylem Tok Sessizliğini Bozdu
Türkiye’nin gündemindeki trafik kazasında yenide gelişmeler yaşanıyor. Annesiyle yurt dışına kaçan T.C. ve anne Eylem Tok için ABD’ye iade talebinde bulunulurken, ikilinin yurt dışına kaçışına yardım eden baba Bülent Cihantimur’un çalışanı da tutuklanmıştı. Mahkeme Bülent Cihantimur’a yurt dışına çıkış yasağı getirken, Eylül Tok ise uzun süre sonra sessizliğini bozdu.
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16 yaşındaki T.C., ehliyetsiz olarak emniyet şeridinde bulunan ATV araçlarına çarpmış ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı ile 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. T.C. olay sonrasında annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçmıştı.
Olayla ilgili bugün gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklanmıştı.
Mahkeme, Eylem Tok’un boşandığı eşi T.C.’nin babası Bülent Cihantimur hakkında da yurt dışına çıkış yasağı verdi.
Eylem Tok ise uzun süre sonra sessizliğini NOW Ana Haber’e bozdu.
Firari Tok, “sadece savcıya konuşacağım” ifadelerini kullandı.
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Eylem Tok ayrıca muhabirin sorduğu “Ne zaman geleceksiniz?” sorusu sonrasında ise telefonu kapattı.
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