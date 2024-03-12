Baba Bülent Cihantimur’a Yurt Dışı Yasağı: Eylem Tok Sessizliğini Bozdu

Türkiye’nin gündemindeki trafik kazasında yenide gelişmeler yaşanıyor. Annesiyle yurt dışına kaçan T.C. ve anne Eylem Tok için ABD’ye iade talebinde bulunulurken, ikilinin yurt dışına kaçışına yardım eden baba Bülent Cihantimur’un çalışanı da tutuklanmıştı. Mahkeme Bülent Cihantimur’a yurt dışına çıkış yasağı getirken, Eylül Tok ise uzun süre sonra sessizliğini bozdu.