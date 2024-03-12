Yurt Dışına Kaçan Eylem Tok ve Oğlunun İadesi İçin Harekete Geçildi: ABD'ye Talepname İletilecek
Yurt Dışına Kaçan Eylem Tok ve Oğlunun İadesi İçin Harekete Geçildi: ABD'ye Talepname İletilecek
Eyüpsultan'da meydana gelen kaza sonrası 17 yaşındaki oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, Eylem Tok ve T.C.'nin iadesi için 'Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek' dedi.
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1 Mart'ta kullandığı lüks arabayla yol kenarında duran ATV tipi araçlara çarpan T.C. 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.
Kaza sonrası olay yerine gelen T.C.'nin annesi Eylem Tok, oğlunu alarak önce Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçırmıştı.
Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırması sonrası sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, ardından ise zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.
Konuyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD tarafına talepname iletileceğini söyledi. Tunç, "Eylem Tok ve T.C.'nin iadesi için süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" ifadelerini kullandı.
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