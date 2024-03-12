Yurt Dışına Kaçan Eylem Tok ve Oğlunun İadesi İçin Harekete Geçildi: ABD'ye Talepname İletilecek

Eyüpsultan'da meydana gelen kaza sonrası 17 yaşındaki oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, Eylem Tok ve T.C.'nin iadesi için 'Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek' dedi.