Türkiye’nin Konuştuğu Kazadaki Gizemli 10’uncu Kişi: Demirören Cephesinden Açıklama Geldi
Türkiye’nin Konuştuğu Kazadaki Gizemli 10’uncu Kişi: Demirören Cephesinden Açıklama Geldi
Ehliyetsiz olarak kullandığı araçla 1 kişinin ölümüne neden olan T.C., sonrasında annesiyle birlikte yurt dışına kaçmıştı. Türkiye’nin gündeminde yer alan kazayla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, gözlerin çevrildiği Demirören cephesinden ‘alakamız yok’ açıklaması yapıldı.
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T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla trafik kazası yapmış ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.
Sonrasında ise yazar Eylem Tok, oğluyla birlikte önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçmıştı.
Gazeteci Emrullah Erdinç, kazada yer alan 10 kişinin 8’inin ifadesinin alındığını, firari olan T.C. ve başka bir kişinin daha ifadelerinin alınmadığını iddia etmişti.
Çekirge isimli sosyal medya hesabı ifadesi alınmayan 10. kişinin Yıldırım Demirören'in oğlu olduğunu ileri sürmüştü.
Halk TV’de yer alan habere göre; Demirören Grubu’ndan üst düzey bir yönetici açıklamada bulundu.
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“Cemal Demirören yurtdışında okuyor. 2-3 aydır da Türkiye’ye gelmiş değil.”
“Kazayı yapıp firar eden gençle tek ortak yanları, ortaokulda aynı okulda okumuş olmaları. Bunun dışında herhangi bir ilişkileri ve bağı yok.”
“Kendisi eğitim için yurtdışında. İki çocuk sadece ortaokul yıllarında birbiri ile arkadaş. Zaten HTS kayıtları her şeyi ortaya koyacaktır.”
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