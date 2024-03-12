Türkiye’nin Konuştuğu Kazadaki Gizemli 10’uncu Kişi: Demirören Cephesinden Açıklama Geldi

Ehliyetsiz olarak kullandığı araçla 1 kişinin ölümüne neden olan T.C., sonrasında annesiyle birlikte yurt dışına kaçmıştı. Türkiye’nin gündeminde yer alan kazayla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, gözlerin çevrildiği Demirören cephesinden ‘alakamız yok’ açıklaması yapıldı.