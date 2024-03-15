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Eylem Tok'un Eski Eşi Ünlü Doktor Bülent Cihantimur'un Savcılıktaki İfadesi Ortaya Çıktı

Eylem Tok'un Eski Eşi Ünlü Doktor Bülent Cihantimur'un Savcılıktaki İfadesi Ortaya Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.03.2024 - 17:02

Türkiye'nin konuştuğu kazada bugün yeni gelişmeler var. Firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur bugün savcılığa ifade verdi. O ifadenin tamamı ortaya çıktı 👇

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Yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu T.C, ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olmuştu. Kazadan sonra anne ve oğul önce Mısır'a, sonra da ABD'ye kaçtı.

Yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu T.C, ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olmuştu. Kazadan sonra anne ve oğul önce Mısır'a, sonra da ABD'ye kaçtı.

Eylem Tok ve oğlu T.C. iki gün önce New York'ta taksiye binerken görüntülendi. Anne oğulun rahatlığı çoğu kişinin gözünden kaçmadı.

Eylem Tok ve oğlu T.C. iki gün önce New York'ta taksiye binerken görüntülendi. Anne oğulun rahatlığı çoğu kişinin gözünden kaçmadı.

Bugün ise T.C.'nin babası ve Eylem Tok'un eski eşi Dr. Bülent Cihantimur ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti. Ünlü doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün ise T.C.'nin babası ve Eylem Tok'un eski eşi Dr. Bülent Cihantimur ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti. Ünlü doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cihantimur'un yeni ortaya çıkan ifadesinin tamamı ise şöyle 👇

Cihantimur'un yeni ortaya çıkan ifadesinin tamamı ise şöyle 👇

'Timur Cihantimur’un babasıyım. Eylem Tok, 13 yıl önce boşandığım eski eşim olup; Timur’un annesidir. Estetik İnternational markası altında birden fazla sağlık kuruluşunun üst düzey yöneticisi olmakla birlikte bu kuruluşlarda aynı zamanda uzman plastik cerrah olarak da çalışmaktayım. 24 yıllık hekimim.

Kazanın gerçekleştiği gün, uzun süren bir ameliyat sonrası evime gidip uyudum. Eski eşim Eylem Tok’tan gelen telefon ile kazadan haberdar oldum. Kazadan yaklaşık 1,5 saat sonra Eylem Tok beni aramış. Bana telefon geldiğinde saat gece yarısıydı. Evim Mecidiyeköy’de, kliniğe çok yakın. Hemen bir taksiyle eski eşim Eylem ve oğlum Timur’un beraber yaşadıkları eve gittim. Oğlum üst kattaydı, şoktaydı ve konuşabilecek durumda değildi. Eylem de o sırada ev içinde dolaşarak telefon görüşmeleri yapıyordu.'

"Siz kliniğe geçin, ben de geliyorum dedim"

"Siz kliniğe geçin, ben de geliyorum dedim"

'Oğlumun durumunu iyi görmediğim için onu öncelikle muayeneye götürüp acil müdahale gerektiren bir durumu olup olmadığını anlamak istedim. Bu sırada kazada yaralı ya da ölü olduğu tarafımca da bilinmemekteydi. Eylemin telefonunu kapattım ve öncelikle şokta olan Timur’un acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu olup olmadığını anlayalım, sonra da ehliyeti olmadığı için avukatlara bilgi verip yapılması gerekenleri yapalım dedim. Oğlumu alıp orada bulunan elektrikli aracı kendim kullanarak, kliniğe gitmek için yola çıktım.

Bu sırada şirketimiz çalışanlarından Ayşe Ceren Saltoğlu’nu bahçede gördüm. Eylem Tok da Ayşe’nin aracına bindi ve arkamızdan gelmeye başladılar. Yolda Timur ile konuşmaya çalışsam da kazanın etkisiyle dış dünyaya kapalı vaziyetteydi. Bu sırada kullandığım elektrikli araç önce uyarı verdi sonra da şarjı bitti. Bizi izleyen Eylem’in içinde olduğu araç yanımızda durdu. Timur’u o araca geçirdik ve Eylem’e ‘siz kliniğe geçin çocuk hala şokta ben de şoförümüz Adem’i aradım onunla geleceğim hemen arkanızdan’ dedim.'

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"Eylem'in planından o sırada haberim oldu"

"Eylem'in planından o sırada haberim oldu"

'Adem yanıma geldi beni aldı ve kliniğe gittik. Kliniğe gittiğimizde kimse yoktu. Eylem’in Timur’u yurtdışına götürme planından, kazadaki yaralılardan kazanın büyüklüğünden ve ölüm olayının yaşandığından bu sırada haberim oldu. Eylem’i defalarca kez aramama rağmen telefonlarını açmadı ve en son telefonunu kapattı.

Oğlum Timur, 16 yaşında; alkol, madde kullanmayan, kötü alışkanları olmayan bir çocuktur. Oğlum o gece yaşadığı şokun etkisinden çıktığında Türkiye’de yargılanmayı ve yaptığı bu hatanın hukuki bedelini ödemeyi kabul edecek bir çocuktur.'

"Olanlar için çok üzgünüm..."

"Olanlar için çok üzgünüm..."

'Kaza sonrasında vefat eden Oğuz Murat Aci’nin ailesi ile temasa geçtim. Olanlar için çok üzgünüm. Kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum. Bununla birlikte kazazede aile için elimden gelen ne varsa ömrümün sonuna kadar yapacağım. Oğlumun da Türkiye’ye gelmesi ve Türk hukuku önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Oğlumun Türkiye’ye gelmesi ve adalet önünde hesap vermesi için elimden geleni yapacağım.

Tüm olanlardan dolayı çok üzgünüm. Bugün ben de çağrılmadığım halde kendi isteğim ile konuyla ilgili olarak ifade vereceğim. İfade vermeden önce kamuoyunu da konuyla ilgili olarak bilgilendirmek istedim.'

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