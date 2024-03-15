Eylem Tok'un Eski Eşi Ünlü Doktor Bülent Cihantimur'un Savcılıktaki İfadesi Ortaya Çıktı
Eylem Tok'un Eski Eşi Ünlü Doktor Bülent Cihantimur'un Savcılıktaki İfadesi Ortaya Çıktı
Türkiye'nin konuştuğu kazada bugün yeni gelişmeler var. Firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur bugün savcılığa ifade verdi. O ifadenin tamamı ortaya çıktı 👇
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Yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu T.C, ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olmuştu. Kazadan sonra anne ve oğul önce Mısır'a, sonra da ABD'ye kaçtı.
Eylem Tok ve oğlu T.C. iki gün önce New York'ta taksiye binerken görüntülendi. Anne oğulun rahatlığı çoğu kişinin gözünden kaçmadı.
Bugün ise T.C.'nin babası ve Eylem Tok'un eski eşi Dr. Bülent Cihantimur ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti. Ünlü doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cihantimur'un yeni ortaya çıkan ifadesinin tamamı ise şöyle 👇
"Siz kliniğe geçin, ben de geliyorum dedim"
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"Eylem'in planından o sırada haberim oldu"
"Olanlar için çok üzgünüm..."
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