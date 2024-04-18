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Tutuklu Kalmadı: Eylem Tok ve Oğlunu Havalimanına Götüren Ayşe Ceren Saltoğlu Tahliye Edildi

Tutuklu Kalmadı: Eylem Tok ve Oğlunu Havalimanına Götüren Ayşe Ceren Saltoğlu Tahliye Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.04.2024 - 20:38

Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan isim Ayşe Ceren Saltoğlu İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edidli. T.C.’nin babası Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan Saltoğlu’nun Eylem Tok ve oğlunu havaalanına götürdüğü iddia ediliyordu.

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/eylem-to...
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Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, T.C.’nin babası Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu isimli şüpheli tutuklanmıştı.

Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, T.C.’nin babası Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu isimli şüpheli tutuklanmıştı.

Baba Cihantimur’a ise yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Baba Cihantimur’a ise yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Bugün görülen tutukluluk incelemesinde İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Ayşe Ceren Saltoğlu’nun tahliye edilmesine karar verdi. Böylelikle soruşturmada tutuklu şüpheli kalmadı.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Bugün görülen tutukluluk incelemesinde İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi Ayşe Ceren Saltoğlu’nun tahliye edilmesine karar verdi. Böylelikle soruşturmada tutuklu şüpheli kalmadı.
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mamamia

Neredeyse unuttuk bile bu olayı. Fazla unutkan, fazla ikiyüzlüyüz...Baba da dahil olmak üzere yardım ve yataklık yapan herkesin tutuklanması gerekiyordu. Ol... Devamını Gör

Alekta Movik

1. Derece akrabanın suçluyu kayırması yasalarımıza göre suç değil. O yüzden anne baba bu suçtan tutuklanamaz.

Ali DİNÇ

Nasıl unutabiliyoruz bir dönem ana gündem maddesi haline getirdiğimiz sorunları? Kendi adıma utanıyorum.. Sadece Türkiye'ye özgü mü yoksa tüm dünya mı böyle??

Umut

Böyle haberlere şaşırmamamız gerekiyor. artık her uyandığımızda böyle haberleri göreceğiz. çıldıracağız ama bişey yapamayacağız. bu ülke de deli olmamak için... Devamını Gör