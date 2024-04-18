AFAD Açıkladı: Tokat'ta 5.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 18.11'de olan deprem Karadeniz'de birçok şehirde hissedildi.

Tokat Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç NTV'de yaptığı açıklamada iki caminin minaresinin yıkıldığını bir köyde de evlerin yıkıldığını duyurdu.

Bu depremden 20 dakika sonra saat 18.31'de yine Tokat'ta bir deprem daha oldu.

AFAD: 'Deprem, Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.'