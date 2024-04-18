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AFAD Açıkladı: Tokat'ta 5.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFAD Açıkladı: Tokat'ta 5.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.04.2024 - 18:18 Son Güncelleme: 18.04.2024 - 19:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 18.11'de olan deprem Karadeniz'de birçok şehirde hissedildi. 

Tokat Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç NTV'de yaptığı açıklamada iki caminin minaresinin yıkıldığını bir köyde de evlerin yıkıldığını duyurdu. 

Bu depremden 20 dakika sonra saat 18.31'de yine Tokat'ta bir deprem daha oldu. 

AFAD: 'Deprem, Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.'

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Tokat’ta dün arka arkaya yaşanan depremler sonrasında bugün de bir deprem daha meydana geldi.

Tokat’ta dün arka arkaya yaşanan depremler sonrasında bugün de bir deprem daha meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; saat 18.11’de Tokat Sulusaray’da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; saat 18.11’de Tokat Sulusaray’da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

5.99 km derinlikte olan deprem karadenizin birçok şehrinde hissedildi.

5.99 km derinlikte olan deprem karadenizin birçok şehrinde hissedildi.
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Tokat Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç: "Şu ana kadar bize ulaşan yaralı ve can kaybı yok. İlçe merkezinde iki caminin minaresi yıkıldı. Buğdaylı köyümüzde evlerin yıkıldığına dair haberler var, bütün iş makinelerimizi, personelimizi oraya sevk ettik."

Deprem sonrası ilk görüntüler...

18:31'de bir deprem daha oldu.

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