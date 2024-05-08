Cem Garipoğlu'nun Otopsi Fotoğrafları Ortaya Çıkmıştı: Elindeki Mor Lekelerin Sırrı Ortaya Çıktı
Cem Garipoğlu'nun Otopsi Fotoğrafları Ortaya Çıkmıştı: Elindeki Mor Lekelerin Sırrı Ortaya Çıktı
Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin hafızasındaki yerini korurken; katil Cem Garipoğlu davasında yeni gelişme yaşandı. Sabah'tan Mustafa Sait Özkan, Garipoğlu'nun otopsi fotoğraflarına ulaşmıştı. Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinde ellerindeki morarmalar dikkat çekmişti. Her iki el parmaklarında görülen morarmanın nedeni belli oldu.
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İstanbul'da 2009 yılında 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve Silivri Cezaevi'nde öldüğü iddia edilen Cem Garipoğlu davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine kamuoyu bir türlü inanmadı. Ve yıllar geçmesine karşın bu olaya ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam etti.
Kamuoyunun günlerce konuştuğu otopsi fotoğraflarında, Garipoğlu'nun sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar gözlerden kaçmadı.Her iki el parmaklarında görülen morarmanın nedeni ortaya çıktı.
Garipoğlu'nun el parmaklarındaki morarmaların siyah mürekkep lekesi olduğu öğrenildi. Soruşturma birimleri yaptıkları incelemelerde bu lekelerin, Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi F Blok F3 Alt koğuşunda kalan Garipoğlu'nun resim çalışmaları kapsamında olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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