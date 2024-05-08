Cem Garipoğlu'nun Otopsi Fotoğrafları Ortaya Çıkmıştı: Elindeki Mor Lekelerin Sırrı Ortaya Çıktı

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan, 15 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun hem otopsi fotoğraflarını hem de cezaevinde intihar ettiği iddia edilen 10 Ekim günü son anlarını gösteren kayıtlara ulaştı.