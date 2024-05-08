Nadir Bir Olay: Kalçasından Girip Göğsüne Kadar Çıktı
Nadir Bir Olay: Kalçasından Girip Göğsüne Kadar Çıktı
Brezilyalı bir inşaat işçisinin başına nadir bir olay geldi. İşçiyi o halde gören doktorlar hayrete düştü.
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Mail Online'ın haberine göre demir çubuk, 57 yaşındaki Brezilyalı inşaat işçisi adamın sağ tarafıyla kalçası arasına saplandı ve kalbini es geçip göğsüne kadar çıktı.
Doktorların, Brezilya'nın Curitiba şehrinde hastaneye kaldırılan ve ismi açıklanmayan şanslı adamın yaraları üzerinde yaptığı taramalarda çubuğun diyaframının üst kısmına kadar ulaştığı görüldü.Demir çubuk karaciğerini parçalamış, karnına ve göğüs kafesine saplanmıştı ama şanslı adam bu zorlu sınavdan inanılmaz bir şekilde kurtuldu.
Cerrahlar, Uluslararası Cerrahi Dergisi Vaka Raporlarında adamı nasıl kurtardıklarını ve dikkat çekici bir şekilde adamın nasıl kendisini sadece üç gün sonra genel serviste iyileşirken bulduğunu anlattılar.İnşaat işçisi, genel servise çıkmadan önce, göğüs kemiğinin kesilmesini içeren bir akciğer ameliyatı geçirdi. Hasarlı dokuyu çıkarıp iç yaralarını iyileştirdikten sonra kendisine kan nakli yapıldı. Birkaç gün sonra yürüyüp yemek yiyebildi. Sadece birkaç hafta içinde hastanın hastaneden taburcu olmaya hazır olup olmadığı değerlendiriliyordu.
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