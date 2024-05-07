Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Tren Vagonunun Tekeri Raydan Çıktı: Yolcular Tahliye Edildi

Tren Vagonunun Tekeri Raydan Çıktı: Yolcular Tahliye Edildi

İzmir tren kazası
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.05.2024 - 11:38

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) hattında Alsancak istikametine giden trenin vagonunun bir tekeri raydan çıktı. Yolcular tahliye edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi.

İZBAN hattında Alsancak istikametine giden trenin 3'üncü vagonunun bir tekeri raydan çıktı.

İZBAN hattında Alsancak istikametine giden trenin 3'üncü vagonunun bir tekeri raydan çıktı.

Makinist treni durdurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yolcular tahliye edildi. Seferler geçici süreyle durdurulurken, trenin tekrardan raya alınacağı belirtildi.

Makinist treni durdurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yolcular tahliye edildi. Seferler geçici süreyle durdurulurken, trenin tekrardan raya alınacağı belirtildi.

İZBAN yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Alsancak makas bölgesinde yaşanan sorun nedeniyle bir trenimiz hatta kaldı. Alsancak İstasyonu'na giriş çıkışlar geçici bir süre durduruldu. Seferlerimiz normale döndüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

İZBAN yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Alsancak makas bölgesinde yaşanan sorun nedeniyle bir trenimiz hatta kaldı. Alsancak İstasyonu'na giriş çıkışlar geçici bir süre durduruldu. Seferlerimiz normale döndüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Olay yerinden görüntüler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın