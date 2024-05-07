İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İtibar Suikastına Geçit Vermeyin' Diyerek Talimat Verdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partiyi ve partilileri hedef alan troll hesapların tespiti ve bunların önlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği iddia edilmişti. Konuya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Kulis bilgisine göre, hesaplar tek tek tespit edildi, hepsi yakın takibe alındı.