İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İtibar Suikastına Geçit Vermeyin' Diyerek Talimat Verdi
İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İtibar Suikastına Geçit Vermeyin' Diyerek Talimat Verdi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partiyi ve partilileri hedef alan troll hesapların tespiti ve bunların önlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği iddia edilmişti. Konuya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Kulis bilgisine göre, hesaplar tek tek tespit edildi, hepsi yakın takibe alındı.
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Yerel seçimlerde istediği sonucu alamayan ve sandıktan ilk defa ikinci parti olarak çıkan AK Parti, sosyal medyadaki trol ve bot hesaplara karşı harekete geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bizim görevlendirmediğimiz hiç kimse bizim adımıza konuşamaz, itibar suikastı yapamaz. Partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına itibar suikastına geçit vermeyin. Böyle durumlara maruz kalan arkadaşlarımıza arka çıkın, lince fırsat vermeyin” dediği iddialar arasında yer aldı.
Parti kaynakları ise özellikle Twitter üzerinden, onlarca hesabın para karşılığı, partinin kurumsal kimliğine ve kurmaylarına yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini açıkladı.
Konuya ilişkin konuşan Parti kurmayları da “Kim yapıyor, hangi metotla yapıyor, hangi trolleri kullanıyor, kimin adına yapıyor, teknik incelemelerde bunlar ortaya çıkıyor. Planlı, programlı, para harcanarak ve bazı insanlar hedef alınarak yapılıyor. Bunları takip ediyoruz, edeceğiz de. Bu parti trollerin şekil verdiği bir parti değildir. AK Parti kurumsal ve köklü bir partidir. Herkes ne yaptığını bilmelidir. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz” dedi.
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