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Büyük İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Troll Hesabın Kapatılmasını İstedi

Büyük İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Troll Hesabın Kapatılmasını İstedi

Ankara AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.05.2024 - 16:18

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partiyi ve partilileri hedef alan troll hesapların tespiti ve bunların önlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği iddia edildi.

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AK Parti'nin yerel seçimlerde istediği sonucu alamaması ve sandıktan ilk defa ikinci parti olarak çıkması değişim rüzgarlarının esmesine neden oldu. AK Parti’nin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçim sonuçları ile yol yeni haritası masaya yatırıldı.

AK Parti'nin yerel seçimlerde istediği sonucu alamaması ve sandıktan ilk defa ikinci parti olarak çıkması değişim rüzgarlarının esmesine neden oldu. AK Parti’nin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçim sonuçları ile yol yeni haritası masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bazı MYK üyelerinin hemen değiştirilmesinin olumsuzluğa sebep verebileceği, bu yüzden değişim için kongre sürecinin beklenilmesi kararı alındığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bazı MYK üyelerinin hemen değiştirilmesinin olumsuzluğa sebep verebileceği, bu yüzden değişim için kongre sürecinin beklenilmesi kararı alındığı iddia edildi.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, AK Parti'yi ve kurmaylarını 'sistemli bir şekilde hedef alan ve itibar suikastı gerçekleştiren' trollerin tek tek tespit edildiği, sorunun çözümü için Erdoğan’ın talimat verdiği iddia edildi.

AK Parti’li kaynaklar, “Özellikle X üzerinden 14 ana hesap ve onlara bağlı 60’a yakın bot hesap üzerinden partimizin kurumsal kimliğine ve kurmaylarımıza yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettik. Birçoğu para harcanarak yaptırılıyor. Saldırıyı yapanlar, yaptıranlar ve arkasında kimlerin olduğu, kimin için yapıldığı raporlarımıza girdi. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz. Trol meselesi bitirilecek" dedi.

AK Parti’li kaynaklar, “Özellikle X üzerinden 14 ana hesap ve onlara bağlı 60’a yakın bot hesap üzerinden partimizin kurumsal kimliğine ve kurmaylarımıza yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettik. Birçoğu para harcanarak yaptırılıyor. Saldırıyı yapanlar, yaptıranlar ve arkasında kimlerin olduğu, kimin için yapıldığı raporlarımıza girdi. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz. Trol meselesi bitirilecek" dedi.
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