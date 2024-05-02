Büyük İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Troll Hesabın Kapatılmasını İstedi
Büyük İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Troll Hesabın Kapatılmasını İstedi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partiyi ve partilileri hedef alan troll hesapların tespiti ve bunların önlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
AK Parti'nin yerel seçimlerde istediği sonucu alamaması ve sandıktan ilk defa ikinci parti olarak çıkması değişim rüzgarlarının esmesine neden oldu. AK Parti’nin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçim sonuçları ile yol yeni haritası masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bazı MYK üyelerinin hemen değiştirilmesinin olumsuzluğa sebep verebileceği, bu yüzden değişim için kongre sürecinin beklenilmesi kararı alındığı iddia edildi.
AK Parti’li kaynaklar, “Özellikle X üzerinden 14 ana hesap ve onlara bağlı 60’a yakın bot hesap üzerinden partimizin kurumsal kimliğine ve kurmaylarımıza yönelik itibar suikastı gerçekleştirildiğini tespit ettik. Birçoğu para harcanarak yaptırılıyor. Saldırıyı yapanlar, yaptıranlar ve arkasında kimlerin olduğu, kimin için yapıldığı raporlarımıza girdi. Konuyu çok ciddi takip ediyoruz. Trol meselesi bitirilecek" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın