Taksiler UBER'e Karşı Harekete Geçti: Her Şoför Yaklaşık 1 Milyon Lira Alacak
Taksiler UBER'e Karşı Harekete Geçti: Her Şoför Yaklaşık 1 Milyon Lira Alacak
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Davanın kazanılması halinde her şoför 25 bin sterlin (Yaklaşık 1 milyon lira) kazanacak.
Türkiye, 16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına, mobil uygulamasına ve internet sitesine erişimin engellenmesine karar vermişti. Bu sefer Uber'in başı İngiltere'de dertte.
İngiltere'de yaklaşık 11 bin taksi şoföründen oluşan bir grubun, 2012-2018 döneminde Londra'da taksi rezervasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Uber'e dava açacağı öğrenildi.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Uber'in Mayıs 2012-Mart 2018 döneminde başkent Londra'daki faaliyetleri hakkında Yüksek Mahkeme'de bugün toplu dava açılacak.
11 bin taksi şoförü, Uber'in taksi rezervasyon sistemini nasıl işlettiği konusunda toplu taşıma sistemi operatörü Transport for London'ı yanlış yönlendirdiği ve bu nedenle özel kiralama lisans kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü.
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Dava yönetim firması RGL Management, şoförlerin talebinin en az 250 milyon sterlin değerinde olduğu ve her taksi şoförünün yaklaşık 25 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon TL) alacağını söyledi.
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