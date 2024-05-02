Kulis Bilgisi Sızdı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bu Kez de Milletvekillerini Fırçaladı

AK Partili vekiller bir süredir lüks yaşantılarıyla kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ederken, kulis bilgisi sızdı. Istakoz ve lüks saatler sonrası bazı AK Partili vekillerin başı derde girdi, sosyal medyada açıklamalar yapmak zorunda kaldı. AK Parti'de krize neden olan vekiller hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.