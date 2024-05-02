Kulis Bilgisi Sızdı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bu Kez de Milletvekillerini Fırçaladı
Kulis Bilgisi Sızdı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bu Kez de Milletvekillerini Fırçaladı
AK Partili vekiller bir süredir lüks yaşantılarıyla kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ederken, kulis bilgisi sızdı. Istakoz ve lüks saatler sonrası bazı AK Partili vekillerin başı derde girdi, sosyal medyada açıklamalar yapmak zorunda kaldı. AK Parti'de krize neden olan vekiller hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kritik MYK toplantısı sonrası yaptığı görüşmelerde bazı isimleri sosyal medya paylaşımları nedeniyle uyardığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı" dediği önemli kulis bilgileri arasında yer aldı.
Seçim sonrası AK Parti milletvekillerinin lüks hayatlarını paylaşmaları tepki çekmişti. İlk kriz AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco’da yediği ıstakoz sosyal medya hesabından paylaşmasıyla çıkmıştı. Bu krizin üzerine çok geçmeden ikinci 'ıstakoz' vakası da Mamak Belediyesi’nin AK Partili üyesi Salih Kahraman’dan gelmişti.
'Istakoz' krizine lüks saatler de katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülenmişti. Takipçileri ‘Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ diyerek eleştirmişti.
AK Parti'nin yerel seçimlerde istediği sonucu alamaması ve sandıktan ilk defa ikinci parti olarak çıkması değişim rüzgarlarının esmesine neden oldu. Bununla birlikte bazı vekillerin ıstakoz, lüks markalı saatleri daha da göze çarparak sosyal medyada gündem oldu. AK Parti MYK seçimi sonrası geçtiğimiz günlerde ikinci kez toplanırken, 31 Mart'taki oy kaybının nedenleri masaya yatırıldı.
Herkesin merakla beklediği toplantıda 'değişim' gündeminin de konuşulduğu öğrenilirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Değişimi peyderpey yapacağız" dediği konuşuldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK toplantısı sonrası bazı görüşmelerde bulunduğu da vurgulandı.
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Lüks yaşantılarını kamuoyunun gözüne solan AK Partili vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uyarıldığı iddia edildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletvekilinin yediğiyle, içtiğiyle, oturduğuyla, taktığıyla, kılık kıyafetiyle daha dikkatli olması gerekmez mi? Benim bu konuda milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? Bir milletvekiline yediğini, giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil. Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı. Milletvekilleri, kendini bir vatandaş gibi konumlandıramaz. Ben herkes gibi saat takıyorum, herkes gibi yemek yiyorum diyemez" diyerek vekillere uyarılarda bulundu.
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